Alman Hükümeti: "Demirtaş Serbest Bırakılmalı"

Alman hükümetinin Kobani davası sürecinde Türkiye'de hukuk devleti ilkesi standartlarına sadık kalınmasını beklediğini ifade eden Kofler, "Türk makamlarının HDP ve HDP üyelerine karşı izlediği sert ve uluslararası düzlemde tekrarlayan eleştirilere maruz kalan yaklaşımı, bugün Ankara'da başlayan davanın, Kobani protestolarıyla bağlantılı trajik olayların araştırılmasına uygun olup olmadığına dair kuşkuları artırıyor" şeklinde konuştu.

Söz konusu kararda, HDP’nin 6-8 Ekim 2014’de yaşanan protestolarla ilgili yaptığı çağrıların, "şiddet çağrısı değil, siyasi görüş beyanı olduğunu" belirten Kofler, “Siyasi görüşleri kriminalize etmek isteyenler, demokrasinin temelini hedef alır" diyerek, dava sürecinin yakından takip edileceğini belirtti.

Demirtaş ve HDP üyesi siyasetçilerin bulunduğu toplam 100'ü aşkın kişinin yargılandığı Kobani davasının başlaması nedeniyle Alman hükümeti adına bir açıklama yapan İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı doğrultusunda serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Alman hükümeti, daha önce de Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde tavır koymuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, geçen Aralık ayında Demirtaş’ın "derhal serbest bırakılmasının" Ankara için hukuksal bir yükümlülük olduğunu ifade eden açıklaması sonrasında Berlin’den yapılan açıklamada, "AİHM Türkiye'de Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olmasının siyasi gerekçelere dayandığını doğruladı. Mahkemenin mesajı açık: Serbest bırakılmalı" denilmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na tepki olarak, geçen 3 Mart’ta yaptığı bir açıklamada, AİHM‘in verdiği kararların "derhal ve noksansız" biçimde yerine getirilmesi gerektiğine işaret ederek, Demirtaş’ın yanısıra 15 Temmuz davasından cezaevinde tutulan işadamı Osman Kavala'nın da serbest bırakılmasını istemişti.

Öte yandan Sol Parti Federal Meclis Grubu adına bir açıklama yapan Federal milletvekili Sevim Dağdelen, Kobani davası ile Türkiye’deki demokratik muhalafetin suç unsuru haline getirildiğini öne sürdü. Dağdelen, Sol Parti‘nin, "Terör yardımcısı Erdoğan’a silah satışının ve ekonomik yardımların durdurulmasını" istediğini söyledi.

