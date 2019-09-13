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Alman hükümeti ekonomide ciddi bir durgunluk beklemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: - "Şu anda daha güçlü bir durgunluk veya belirgin bir resesyon beklenmiyor" - "Baskı altındaki küresel sanayi ekonomisi, ihracata dayalı Alman ekonomisini etkiliyor"

BERLİN (AA) - Almanya Federal Hükümeti, Alman ekonomisinde bir yavaşlamanın olduğunu fakat ciddi bir durgunluğun beklenmediğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Alman ekonomisinin zayıf bir aşamada olduğu belirtilerek, “Baskı altındaki küresel sanayi ekonomisi ihracata dayalı Alman ekonomisini etkiliyor.” ifadesine yer verildi.

İmalat sektöründe siparişlerin düşmeye devam ettiğinin aktarıldığı raporda, Alman ihracatının yatay olarak ilerlediği, kamu ve özel tüketici harcamalarının ekonomik büyümeyi belirgin şekilde desteklediği vurgulandı.

İş gücü piyasasında, ekonomik gerileme nedeniyle istihdam oluşturmanın yavaşladığının belirtildiği raporda, işsizliğin daha da azalmasının son aylarda durduğu bildirildi.

Bakanlığın raporunda, Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 genişlerken, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldığı hatırlatılarak, "Şu anda daha güçlü bir durgunluk veya belirgin bir resesyon beklenmiyor." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Alman ekonomisinin gerileyen küresel ticaretten ve küresel sanayi faaliyetlerinden etkilendiği fakat iç konjonktürün ise bu gelişmelere karşı sağlam durduğu kaydedildi.

Brexit belirsizliği, ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkiler, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor. Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın üç ayda bir yayınladığı ekonomiye yönelik büyüme tahminlerini aylık olarak yayınlamayı masaya yatırdığı bildirildi.

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