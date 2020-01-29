Alman hükümeti FETÖ konusunda cevap vermekten kaçınıyor

BERLİN (AA) - Alman hükümeti Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile arasındaki görüşme ve işbirliğine yönelik Sol Parti'nin verdiği soru önergesine, istihbarat birimlerinin korunması gereken gizlilik çıkarları gerekçesiyle detaylı yanıt vermekten kaçındı.

Sol Parti'nin önergesinde, Federal Hükümetin ve ilgili makamların FETÖ'ye bağlı kişi, kurum, dernekler ve medya arasında ne gibi temaslar ve toplantıların yapıldığı, bunların ne zaman ne vesilesiyle olduğu soruldu.

Alman hükümetinden önergeye verilen cevapta ise tüm temasların kayıt altına alınması zorunluluğu olmadığı ve kapsamlı kayıt da tutulmadığı ifade edilerek, hükümetin FETÖ'ye atfedilen kuruluşlar veya kişiler hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığı savunuldu.

Sorulara verilecek cevapların içeriğinin özellikle istihbarat servislerinin işlevselliğini etkileyeceği, bu nedenle bilgilerin öngörülen çerçevede yayımlanamayacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

''Parlamentonun hükümete soru sorma ve bilgi alma hakkı devletin çıkarları gibi anayasa hukukundan kaynaklanan bilgilerin korunmasına ilişkin çıkarlarla sınırlıdır. İstenen bilgilerin açıklanması, somut ayrıntıların ve yüksek seviyede korunması gereken istihbarat bağlantılarının açığa çıkma riskini taşıyor. Dolayısıyla, hem hükümet hem de hükümet dışı aktörlerin federal istihbarat servislerinin belirli prosedürleri ve becerileri hakkında sonuçlar çıkarılabilir. Bu da bilgi edinme hususunda ciddi kısıtlamalar anlamına gelir ki, federal hükümetin istihbarat servisleri yasal görevlerini tam olarak yerine getiremezler.''