Alman hükümeti İdlib için insani yardıma hazır

Bakan, ABD’nin olası bir ortak askeri operasyona destek için yaptığı çağrıya ise olumlu yanıt vermedi.Almanya, İdlib vilayetinde bir insani kriz olduğu takdirde bölgeye yardım göndermeye hazırlanıyor. ABD'ye resmi bir ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerikan mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede, Alman hükümetinin bu konuda hazırlık yaptığını aktardı. Maas, ikili görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Almanya'nın olası adımları arasında Türkiye üzerinden yardım sevkiyatını ve İdlib'deki hastanelerin yenilenmesini saydı. Maas, bu adımlar konusunda Berlin'in Washington ile "çok sıkı” bir şekilde koordineli hareket edeceğini kaydetti.

İdlib uzlaşması "büyük bir adım”

Türkiye ile Rusya arasında varılan uzlaşma uyarınca, İdlib’in sınırlarında 15-20 kilometre derinliğinde, silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması öngörülüyor. Alman Dışişleri Bakanı Maas, "büyük bir adım” olarak nitelendirdiği bu uzlaşmanın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin kimyasal silah kullanmasının önlenmesine katkı sağlayabilecek bir gelişme olabileceğini de belirtti.