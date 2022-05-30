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Alman hükümeti ile Hristiyan Birlik, orduya 100 milyar euroluk ek fonda uzlaştı

30.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da koalisyon ortakları ile muhalefetteki Hristiyan Birlik, orduya 100 milyar euroluk ek fon sağlanmasında uzlaşma sağladı.

Alman hükümeti ile Hristiyan Birlik, orduya 100 milyar euroluk ek fonda uzlaştı

Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Berlin'de yaptığı üç saatten fazla süren görüşmelerin "başarıyla sonuçlandığı" açıklandı. Yazılı açıklamada, "Alman ordusunun önümüzdeki yıllarda 100 milyar euroluk ek yatırımla güçlendirilmesini birlikte sağlayacağız" ifadesine yer verildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden üç gün sonra (27 Şubat 2022) savaşı "dönüm noktası" diye nitelendirerek Almanya'nın savunma harcamalarını artıracağını ve bunun için 100 milyar euroluk ek fon öngörüldüğünü duyurmuştu. Scholz, fonun yatırım ve teçhizat için kullanılacağını belirtmiş ve bu kararla her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden fazlasının savunmaya yatırım için ayrılacağını ifade etmişti. NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin savunma bütçesine ayrılması talebinin yerine getirileceği, koalisyon protokolünde açık bir şekilde belirtilmemişti. Almanya'nın halihazırda savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,55'i düzeyinde.

HÜKÜMETİN HRİSTİYAN BİRLİK'E İHTİYACI VAR

100 milyar euroluk ek fonun anayasa ile güvence altına alınması için Federal Meclis'te üçte iki çoğunluğun onayı gerekiyor. Koalisyonu oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP bunun için Hristiyan Birlik partileri ile uzlaşma arayışına girmişti. Meclis yaz tatiline girmeden söz konusu uzlaşmanın meclisten geçmesi planlanıyor.

Hükümet ortakları ile Hristiyan Birlik partileri arasında bu konudaki görüşmeler haftalardır sürüyordu. Hristiyan Birlik partileri gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sinin savunma bütçesine ayrılmasının kalıcı olmasını talep ediyor.

Almanya 100 milyar euroluk ek fonla Tornado jetlerinin yerine ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor. Bunun yanı sıra ordunun ihtiyacı olan nakliye helikopterlerinin satın alınması ve askerlerin donanımlarının iyileştirilmesi planlanıyor.

DW,AFP,rtr / HT,BÖ

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