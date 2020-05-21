Alman hükümeti ırkçılıkla mücadeleyi artırıyor

Komisyon Ekim ayına kadar kapsamlı bir yasa tasarısı hazırlayacak.Almanya'da federal hükümet üyesi bazı bakanların katılımı ile oluşturulan Aşırı Sağ ile Mücadele Kabine Komisyonu Çarşamba günü ilk toplantısını yaparak, somut yasa tasarıları hazırlıklarına başladı. Toplantının ardından bir açıklama yapan komisyon üyesi, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, kabine komisyonunun önümüzdeki Ekim ayına kadar ırkçılıkla mücadele için bir önlemler kataloğu hazırlayacağını dile getirdi. Irkçı terör örgütü "NSU'nun açığa çıkmasının ardından Almanya'yı bir uçtan uca katettiği görülen kan izi; demokratik temel düzenimizin karşısındaki en büyük tehlikenin aşırı sağcılık, Yahudi düşmanlığı ve ırkçılık olduğunu ortaya koyuyor" diyen Seehofer, buna karşı hukuk devletinin tüm sertliği ile mücadele edileceğini ifade etti.

Aşırı Sağ ile Mücadele Kabine Komisyonu'nun bir diğer üyesi, Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de aşırı sağ kökenli şiddet olaylarına maruz kalanlara destek ve koruma sağlayacak bir yasa tasarısının gündemlerinde olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekim ayına dek hazırlanması planlanan ağırı sağ ve ırkçılıkla mücadele başlıklı yasa tasarısı çalışmaları esnasında, sivil toplum kuruluşları, göçmen örgütleri ve bilim insanlarından da görüş alınacağı bildirildi.