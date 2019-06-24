Alman hükümeti: İstanbul'da sonucun kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Hristiyan Demokrat politikacı Hardt ise sonucu seçmene verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına ilişkin olarak Alman hükümeti ve Alman siyasetçilerden değerlendirmeler geldi.

Alman hükümet Sözcüsü Steffen Seibert "Sonucun şüpheyle karşılanmadan genel olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Berlin'de hükümetin olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Seibert, "Genelde sakin bir şekilde geçen seçime katılımın yüksek olmasını da memnuniyetle" karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Bütün bunların "Türkiye için iyi bir işaret olduğuna" dikkat çeken Seibert, "Usulüne uygun ve temiz bir seçim süreci devlet kurumlarına olan güven açısından büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'den açıklama

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de İstanbul seçim sonucunu demokratik bir süreç olarak değerlendirdi. Steinmeier, Osterholz-Scharmbeck'te yaptığı açıklamada, bu seçimin sonucunun Türk halkının seçme özgürlüğünü kullandığının bir belgesi olduğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı, "İstanbul'da sonuç son derece açık" şeklinde konuştu.