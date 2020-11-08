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Alman hükümeti korona aşısını yakında bekliyor

08.11.2020 12:28 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşısının yakında tescil edilmesini beklediklerini söyledi.

Alman hükümeti korona aşısını yakında bekliyor

Merkel, aşılamada önceliğin sağlık personeli ile risk gruplarına verileceğini ifade etti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşların sorularına yanıt verdiği açık kapı gününde video aracılığıyla yaptığı açıklamada koronavirüs aşısında ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkel, ilk önce kim aşı yapılacağı sorusunun yetkili kurum ve kuruluşlarla tartışıldığını belirterek, "Şimdilik şu kadarını söyleyebilirim; haliyle ilk sırada sağlık çalışanları, doktorlar ve risk grubunda yer alan insanlar yer alacak. Ülkemizde bu kişilerin sayısı epey yüksek" dedi. Alman hükümetinin yakın bir tarihte koronavirüs aşısının tescil edilmesi beklentisi içinde olduğunu ifade eden Başbakan Merkel, başlarda yeteri dozda aşının mevcut olmayacağını da vurguladı. Merkel, "Hiç kimse aşı olmaya zorlanmayacak, bu kişilerin tercihine kalmış bir karar" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, eyaletlerde aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü ve aşı merkezleri oluşturulmasının planlandığını vurguladı. Başbakan, amacın halkın koronavirüse karşı bağışıkık kazanması olduğunu ifade etti. Halkın yüzde 60'ı ile 70'inin aşı veya hastalığı geçirilmesi sonucu bağışıklık kazanması durumunda "virüsün hemen hemen yenilmiş sayılacağını" kaydeden Almanya Başbakanı, "Ancak ondan sonra kısıtlamaları kaldırabiliriz" dedi.

Almanya’da yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü, son 24 saatte ülke genelinde 16 bin 17 koronavirüs vakasının kayda geçtiğini duyurdu. Geçen pazar bu sayı 14 bin dolayındaydı. Almanya'da cuma günü ise koronavirüs vakalarında en yüksek sayıya ulaşılmış, 24 saatte tespit edilen vaka sayısının 23 binin üzerine çıktığı duyurulmuştu. Ancak hafta sonları veri girişinin yavaş olması ve daha az sayıda test yapılması nedeniyle koronavirüs vaka sayılarının gerçek sayıların altında olduğuna dikkat çekiliyor.

dpa/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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