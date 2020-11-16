Alman hükümeti koronavirüs önlemlerini sertleştirmeye hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün eyalet başbakanları ile koronavirüs salgını ile mücadelede uygulanan karantina önlemlerinin etkilerini ele alacak. Düzenlenecek video-konferansta Kasım ayı başında yürürlüğe giren kısmi karantina önlemlerinde değişikliğin gerekli olup olmadığının gündeme gelmesi bekleniyor.

Çeşitli medya kuruluşlarının elindeki karar taslağına göre, Alman hükümeti mevcut karantina önlemlerini sertleştirmeyi planlıyor. Buna göre, okulların açık kalması ancak özel buluşmaların asgariye düşürülmesi öngörülüyor. Federal hükümetin planları arasında kamuya açık alanlardaki buluşmaların iki haneden en fazla iki kişi ile sınırlandırılması yer alıyor. Aile içinde yapılan kutlamaların ise Noel tatiline kadar iptal edilmesi isteniyor. Ayrıca öksürük, nezle gibi soğuk algınlığı belirtileri gösterenlerin derhâl karantinaya alınması da öneriler arasında. Almanya'da halihazırda dışarıda iki haneden 10 kişiye kadar buluşmalara izin veriliyor.

Alman hükümeti gençlerin ise dışarıda en fazla bir arkadaşıyla görüşebilmesine imkan verilmesini istiyor. Öte yandan okullarda maske yükümlülüğünün genişletilmesi de planlanıyor. Buna göre öğrencilerin ve öğretmenlerin okul bahçesinde ve sınıfta maske takması öngörülüyor. Ayrıca okullarda sınıfların çok küçük olması durumunda ikiye ayrılması da planlanıyor.