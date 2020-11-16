HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman hükümeti koronavirüs önlemlerini sertleştirmeye hazırlanıyor

Alman hükümeti koronavirüs önlemlerini sertleştirmeye hazırlanıyor

16.11.2020 09:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alman hükümeti koronavirüs önlemlerini sertleştirmeye hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Merkel'in, eyalet başbakanları ile yapılacak görüşmede Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadelede uygulanan kısmi karantina önlemlerinin sertleştirilmesini teklif etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün eyalet başbakanları ile koronavirüs salgını ile mücadelede uygulanan karantina önlemlerinin etkilerini ele alacak. Düzenlenecek video-konferansta Kasım ayı başında yürürlüğe giren kısmi karantina önlemlerinde değişikliğin gerekli olup olmadığının gündeme gelmesi bekleniyor.

Çeşitli medya kuruluşlarının elindeki karar taslağına göre, Alman hükümeti mevcut karantina önlemlerini sertleştirmeyi planlıyor. Buna göre, okulların açık kalması ancak özel buluşmaların asgariye düşürülmesi öngörülüyor. Federal hükümetin planları arasında kamuya açık alanlardaki buluşmaların iki haneden en fazla iki kişi ile sınırlandırılması yer alıyor. Aile içinde yapılan kutlamaların ise Noel tatiline kadar iptal edilmesi isteniyor. Ayrıca öksürük, nezle gibi soğuk algınlığı belirtileri gösterenlerin derhâl karantinaya alınması da öneriler arasında. Almanya'da halihazırda dışarıda iki haneden 10 kişiye kadar buluşmalara izin veriliyor.

Alman hükümeti gençlerin ise dışarıda en fazla bir arkadaşıyla görüşebilmesine imkan verilmesini istiyor. Öte yandan okullarda maske yükümlülüğünün genişletilmesi de planlanıyor. Buna göre öğrencilerin ve öğretmenlerin okul bahçesinde ve sınıfta maske takması öngörülüyor. Ayrıca okullarda sınıfların çok küçük olması durumunda ikiye ayrılması da planlanıyor.

Alman hükümetinin söz konusu önlemlerin sertleştirilmesi talebini, "Son günlerdeki veriler yüksek ekpansiyonel enfeksiyon dinamiğinin durdurulabildiğini gösteriyor ancak yeni enfeksiyon sayısının azaltılamadığı dikkat çekiyor. Bu nedenle enfeksiyonların azaltılabilmesi için yeni çabalara ihtiyaç var" sözleriyle gerekçelendiriliyor. 23 Kasım'da ise başbakan ve eyalet başbakanlarının yeni bir toplantı yapması planlanıyor.

Almanya Başbakanı Merkel, hafta sonu yayınladığı haftalık video-mesajında, "Bu kış bize karşı çok talepkar olacak" demişti.

Muhalefet tepkili

Almanya'da muhalefet koronavirüsle mücadele önlemlerinin genişletilmesi planlarına tepkili. Die Welt gazetesine konuşan Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanı Marco Buschmann, mevcut önlemlerin dahi "aşırıya kaçtığını" ifade etti. Buschmann, "Temas sınırlamaları ve hijyen önlemlerine riayet etmek gerektiği aşikar. Ancak otel ve restoranların kapanması, hijyen konsepti olan kültür etkinliklerinin iptal edilmesi ölçüsüz ve vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor" dedi.

AfD MEclis Grup Başkanı Alice Weidel da aynı gazeteye açıklamasında, "Temel hakların feshedilme şekli demokratik devleti mezara gömüyor" dedi.

dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Suriye Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti!Suriye Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti!
35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Papa bikini modelini beğendi, sosyal medya yıkıldı

Papa bikini modelini beğendi, sosyal medya yıkıldı

Japonya’da 30 yıl sonra imparator ilk kez halkı selamlamayacak

30 yıl sonra imparator ilk kez halkı selamlamayacak

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim hayatını kaybetti

Suriye Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti!

Uyandığında şoka girdi! Burun estetiği yaptırdı, kulağından oldu

Burun estetiği yaptırdı, kulağından oldu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sosyal medyada paylaştı! Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

Meyve suyunun içinden çıkanlara inanmayacaksınız

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.