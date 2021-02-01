Alman hükümeti Kuzey Akım'da kararlı

Alman hükümeti, Rusya'da muhalif politikacı Aleksey Navalni'nin tutuklanmasının ardından Kuzey Akım 2 boru hattı projesinden çekilmesi yönünde artan baskılara direniyor.

Hükümet sözcü vekili Martina Fietz, son olarak Fransa hükümetinin projenin durdurulması yönündeki çağrısıyla ilgili bir soruyu, "Alman hükümeti, bu konudaki temel tutumunda bir değişiklik olmadığını geçen günlerde de vurgulamıştır" diye yanıtladı.

Dışişleri Bakanlığından da Fransa'nın tutumunun Berlin tarafından bilindiği ve Fransız hükümetiyle "çok yakın görüş alışverişi içinde bulunulduğu" açıklaması yapıldı.

Fransa'dan Kuzey Akım çıkışı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ile ilişkilerden sorumlu müsteşarı Clément Beaune, Rusya'da hafta sonunda çok sayıda muhalif göstericinin gözaltına alınmasının ardından Almanya'nın Rusya ile yürüttüğü Kuzey Akım 2 projesini durdurması çağrısı yapmış, "Bu projeyle ilgili son derece ciddi endişelerimiz olduğunu her zaman söyledik" demişti.

Avrupa Parlamentosu da 21 Ocak'taki oturumunda Navalni ve muhalif göstericilere yönelik tutum nedeniyle Rusya'ya yaptırımların genişletilmesi ve Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasını talep eden bir karar almıştı.