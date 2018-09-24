Alman hükümeti Maaßen krizinde yeni uzlaşıya vardı

Maaßen'ın bakanlığa müsteşar olarak atanması tepkilere neden olmuştu.Chemnitz’teki aşırı sağcı gösterilerle ilgili açıklamaları nedeniyle iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanlığından alınarak İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına getirilen Hans-Georg Maaßen’a ilişkin kriz çözüldü. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in talebi üzerine Maaßen'a ilişkin karar koalisyon ortakları tarafından hafta sonunda yeniden müzakere edildi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Başbakan Angela Merkel ile SPD lideri Nahles ile görüştükten sonra, Maaßen’ın iç istihbarat servisinin başkanlığından azledilerek müsteşarlığa atanması kararının gözden geçirildiğini ve Maaßen’ın uluslararası konularda İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel danışman olacağını açıkladı. Maaßen’ın maaşının artmayacağı da belirtildi.

Merkel, Seehofer ve Nahles'in ortak açıklamasında kararlaştırılan çözümün "derhal" uygulamaya konulacağı belirtildi. Maaßen'ın İçişleri Bakanlığında Avrupa ve uluslararası konulardan sorumlu olacağı kaydedildi. Ayrıca, Maaßen’ın müsteşar olabilmesi için İçişleri Bakanlığındaki imardan sorumlu müsteşar makamını bırakması yönünde karar verilen Gunther Adler’in makamını koruyacağı da belirtildi.