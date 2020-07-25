Alman hükümeti ordudaki eşcinsellere tazminat ödeyecek

Almanya Redaksiyon Ağı‘nın (RND) haberine göre, Alman Ordusu'nda "Tabu ve Hoşgörü- 1955'ten 2000'lere Eşcinsellere Muamele" başlıklı araştırmanın sonuçlarının açıklanacağı 17 Eylül tarihinde Bakan Kramp-Karrenbauer'in de yasa tasarısını sunması bekleniyor.

Almanya’da eşcinsellik yasal olarak 1960’li yılların sonuna kadar suç sayılıyor, bu nedenle Alman Ordusu'ndaki LGBTİ'lerle ilgili vakalar Alman askeri mahkemelerine de intikal ediyordu. Eşcinsel askerlerin, özellikle ordunun kuruluş yıllarında görevden alınması veya rütbesinin düşürülmesi olaylarına sıkça rastlanıyordu. İlerleyen dönemlerde cinsel yönelimleri yüzünden rütbeleri düşürülmese de veya ordudan atılmasalar da sorumluluk alabilecekleri görevlere atanmıyorlardı.

Eşcinsel bireylerin bu dezavantajlı durumu, 3 Temmuz 2000 yılında yayınlanan bir genelge ile kaldırıldı ve LGBTİ bireylerin yaşadığı kurumsal ayrımcılığa resmen son verildi.

'MAĞDURLARA TAZMİNAT BORCUMUZ VAR'

RND’nin bildirdiğine göre, Alman Ordu mensupları dışında eski Doğu Almanya Halk Ordusu’ndaki eşcinsel askerlere de tazminattan faydalanma hakkı verilecek.