Alman hükümeti: Rusya-Ukrayna gerginliği endişe verici

Alman hükümeti taraflara gerginliği yatıştırma çağrısı yaptı.Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin Azak Denizi'nde yaşadığı gerginliğe ilişkin olarak Alman hükümetinden açıklama geldi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin "endişe verici" olduğunu söyleyerek, "Her iki tarafın durumun yatışması için çaba göstermesini umuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada taraflara itidal çağrısı yaptı. "Ukrayna'da yaşananlar endişe verici" diyen Maas, Rusya'nın Azak Denizi'ne yönelik ablukasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Maas ayrıca taraflara gerginliği dindirme çağrısı yaptı.

Ukrayna ordusu alarmda

Azak Denizi'de yaşanan gerginliğin ardından Ukrayna ordusunun da harbe hazırlık durumuna geçtiği belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, emrin Ukrayna Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine verildiği belirtildi. Bu çerçevede hangi önlemlerin alınacağı açıklanmadı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi ise Ukrayna donanmasına ait gemilere, "Rusya sınırını ihlal ettikleri ve yasadışı faaliyetlerde bulundukları" suçlamasını yöneltti. Rusya'nın, bir süre gemi trafiğine kapatılan Kerç Boğazı yeniden açtığı açıklanmıştı.