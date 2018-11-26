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Alman hükümeti: Rusya-Ukrayna gerginliği endişe verici

26.11.2018 20:13 | Son Güncelleme

Azak Denizi'nde tansyionun yükselmesine Almanya'dan tepki geldi.

Alman hükümeti: Rusya-Ukrayna gerginliği endişe verici

Alman hükümeti taraflara gerginliği yatıştırma çağrısı yaptı.Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin Azak Denizi'nde yaşadığı gerginliğe ilişkin olarak Alman hükümetinden açıklama geldi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert açıklamasında, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin "endişe verici" olduğunu söyleyerek, "Her iki tarafın durumun yatışması için çaba göstermesini umuyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada taraflara itidal çağrısı yaptı. "Ukrayna'da yaşananlar endişe verici" diyen Maas, Rusya'nın Azak Denizi'ne yönelik ablukasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Maas ayrıca taraflara gerginliği dindirme çağrısı yaptı.

Ukrayna ordusu alarmda

Azak Denizi'de yaşanan gerginliğin ardından Ukrayna ordusunun da harbe hazırlık durumuna geçtiği belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, emrin Ukrayna Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi üzerine verildiği belirtildi. Bu çerçevede hangi önlemlerin alınacağı açıklanmadı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi ise Ukrayna donanmasına ait gemilere, "Rusya sınırını ihlal ettikleri ve yasadışı faaliyetlerde bulundukları" suçlamasını yöneltti. Rusya'nın, bir süre gemi trafiğine kapatılan Kerç Boğazı yeniden açtığı açıklanmıştı.

NATO'dan itidal çağrısı

Kerç Boğazı'ndaki gelişmelerin ardından NATO'dan itidal çağrısı geldi. Açıklama, NATO Sözcüsü Oana Lungescu tarafından yapıldı. Gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan NATO sözcüsü, "Ukraynalı yetkililerle de irtibat içindeyiz. İtidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

NATO'nun Ukrayna'nın seyrüsefer serbestisini güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayan Lungescu, "Uluslararası hukuk çerçevesinde Ukrayna'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına engelsiz erişim sağlaması çağrısını yapıyoruz" dedi.

Türk Dışişleri: Kerç Boğazı'ndan geçişler engellenmemeli

Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koyması sonrası artan gerginliği endişeyle karşıladıklarını açıkladı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna'ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz'e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz."

Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna ordusuna ait gemilerin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine el koymuştu. Olayda altı Ukrayna askeri yaralanmıştı.

Kerç Boğazı hem Moskova hem de Kiev için büyük öneme sahip. Kerç, Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki tek bağlantı. Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmişti. Ancak Moskova'nın Kırım Yarımadası'nı 2014 yılında ilhak etmesi ile birlikte boğazın kontrolü Rusya'ya geçmişti.

DW/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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