Alman hükümeti: Türkiye'den kaçak göçün çözümü iade

Türkiye ile mülteci mutabakatının, Ege adalarındaki gelişmelerle başa çıkmakta anahtar öneme sahip olduğunu vurgulayan Seibert, "Çünkü bu mutabakat Türkiye’ye geri gönderilmelerini öngörüyor" dedi.

Seibert, Yunanistan’a bu ay gelen göçmenlerin sayısında geçen yıl Eylül ayına kıyasla yüzde 8 oranında artış olduğunu söylemekle birlikte, bu oranın AB-Türkiye Mülteci Mutabakat öncesine kıyasla çok geride olduğunu kaydetti.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, son haftalarda Türkiye’den Yunanistan’a gelen göçmenlerin sayısındaki artışın dikkatle izlendiğini, konuyla ilgili olarak Yunanistan ve Türk hükümetleriyle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Almanya, akını frenlemek için mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesi mekanizmasının daha etkin işlemesi gerektiğini savunuyor. İnsan hakları kuruluşları ise itiraz ediyor.Alman hükümeti, Türkiye’den Yunanistan’a artan "kaçak göçün" frenlenebilmesi için sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesini öngören mekanizmanın daha etkin uygulanması gerektiğini savunuyor.

Bu mekanizmanın daha önce planlandığı ve arzu edildiği şekilde uygulanmadığını aktaran hükümet sözcüsü, "Yeni Yunanistan hükümeti bu sürecin daha etkin uygulanması için gerekli adımları atacağını duyurdu, bizim buna güvenimiz ve desteğimiz tam" diye konuştu.

Seibert, sığınmacıların daha hızlı işleyecek süreçlerle Türkiye’ye geri gönderilmesi halinde Yunanistan adalarındaki durumun da "hafifleyeceğini" sözlerine ekledi.

Merkel ile Erdoğan telefonda görüştü

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla görüştüğü ve ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Alman hükümetinden bir sözcü iki liderin “Ege Denizi‘ndeki göç durumu ve AB-Türkiye mutabakatı çerçevesinde göç akınının yönetilmesinde iş birliğini” görüştüğünü kaydetti.

Hak savunucuları itiraz ediyor

2016 yılında imzalanan AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı, Türkiye’den kaçak yollarla Yunanistan’a geçen mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesini, geri gönderilen her mülteci için de kaçak yollardan Avrupa’ya geçmeye girişmeyen Türkiye’deki bir Suriyelinin AB’ye kabul edilmesini öngörüyor.