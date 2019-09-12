HABER

Alman hükümeti: Türkiye'den kaçak göçün çözümü iade

12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

Türkiye’den "kaçak göç" artıyor.

Alman hükümeti: Türkiye'den kaçak göçün çözümü iade

Almanya, akını frenlemek için mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesi mekanizmasının daha etkin işlemesi gerektiğini savunuyor. İnsan hakları kuruluşları ise itiraz ediyor.Alman hükümeti, Türkiye’den Yunanistan’a artan "kaçak göçün" frenlenebilmesi için sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesini öngören mekanizmanın daha etkin uygulanması gerektiğini savunuyor.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, son haftalarda Türkiye’den Yunanistan’a gelen göçmenlerin sayısındaki artışın dikkatle izlendiğini, konuyla ilgili olarak Yunanistan ve Türk hükümetleriyle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Seibert, Yunanistan’a bu ay gelen göçmenlerin sayısında geçen yıl Eylül ayına kıyasla yüzde 8 oranında artış olduğunu söylemekle birlikte, bu oranın AB-Türkiye Mülteci Mutabakat öncesine kıyasla çok geride olduğunu kaydetti.

Etkin uygulama beklentisi

Türkiye ile mülteci mutabakatının, Ege adalarındaki gelişmelerle başa çıkmakta anahtar öneme sahip olduğunu vurgulayan Seibert, "Çünkü bu mutabakat Türkiye’ye geri gönderilmelerini öngörüyor" dedi.

Bu mekanizmanın daha önce planlandığı ve arzu edildiği şekilde uygulanmadığını aktaran hükümet sözcüsü, "Yeni Yunanistan hükümeti bu sürecin daha etkin uygulanması için gerekli adımları atacağını duyurdu, bizim buna güvenimiz ve desteğimiz tam" diye konuştu.

Seibert, sığınmacıların daha hızlı işleyecek süreçlerle Türkiye’ye geri gönderilmesi halinde Yunanistan adalarındaki durumun da "hafifleyeceğini" sözlerine ekledi.

Merkel ile Erdoğan telefonda görüştü

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla görüştüğü ve ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Alman hükümetinden bir sözcü iki liderin “Ege Denizi‘ndeki göç durumu ve AB-Türkiye mutabakatı çerçevesinde göç akınının yönetilmesinde iş birliğini” görüştüğünü kaydetti.

Hak savunucuları itiraz ediyor

2016 yılında imzalanan AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı, Türkiye’den kaçak yollarla Yunanistan’a geçen mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesini, geri gönderilen her mülteci için de kaçak yollardan Avrupa’ya geçmeye girişmeyen Türkiye’deki bir Suriyelinin AB’ye kabul edilmesini öngörüyor.

Mutabakat, geri gönderilme korkusu nedeniyle Türkiye’den Avrupa’ya göçü frenlemişti. Ancak son aylarda sayılar dikkat çekici oranda arttı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, son üç ayda Türkiye üzerinden Yunanistan adalarına geçen mültecilerin sayısı bir yıl öncesine kıyasla yüzde 114 arttı. Yunanistan’a geçen mülteci sayısı Temmuz ayında 5 bini buldu, Ağustos ayında ise 8 bin 103'e yükseldi.

AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı'na itiraz eden insan hakları örgütleri ve mültecilere yardım kuruluşları, Ege adalarındaki mülteci kamplarında insani dram yaşandığına dikkat çekiyor.

Aralarında Alman mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl’ün de yer aldığı örgütler, Türkiye'ye geri gönderilen mültecilerin güvenli olmayan ülkelerine geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarına dikkat çekiyor.

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı’nın yürürlüğe girmesinden bu yana toplam 1905 mülteci Türkiye’ye geri gönderildi. Hükümetin, Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıtta ise 2018 yılında Türkiye’ye 322 mültecinin geri gönderildiği, 5 bin mültecinin ise gönüllü olarak Yunanistan’dan ayrıldığı belirtildi.

epd, DW / DA,SSB,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Demirtaş’ın tahliyesi için "mahsupluk" başvurusu yapıldıDemirtaş’ın tahliyesi için "mahsupluk" başvurusu yapıldı
Demirtaş'ın avukatlarından “mahsupluk” başvurusuDemirtaş'ın avukatlarından “mahsupluk” başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD aromalı e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor

ABD aromalı e-sigaraları yasaklamaya hazırlanıyor

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

Trump'a ABD Yüksek Mahkemesinden onay

İngiliz hükümeti Brexit süreciyle ilgili korkunç tabloyu paylaştı!

Korkunç tabloyu açıkladılar! İngiltere'yi felaket bekliyor!

ABD'den F-35 kararı! Polonya'ya satışına onay verdiler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Trump'tan John Bolton açıklaması

'Büyük bir hata yaptı!'

Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden hala haber alınamıyor

Binlerce kişiden hala haber alınamıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.