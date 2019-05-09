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Alman hükümeti vergi gelirleri tahminini aşağı yönlü revize etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:22 | Son Güncelleme

Hükümet tarafından yayınlanan vergi tahmini raporunda, 2023’e kadar toplanacak vergilerde geçen yıl kasım ayındaki tahmine göre, 124,3 milyar avro azalma olacak

BERLİN (AA) – Almanya Maliye Bakanlığı, ekonomideki büyümenin zayıf seyredeceği öngörüsünden dolayı vergi gelirlerini aşağı yönlü revize etti.

Bakanlık tarafından yayınlanan vergi programına göre, ülkede federal hükümet, eyalet hükümetleri ve belediyelerin de 2023’e kadar toplayacağı vergilerde geçen yıl kasım ayındaki tahminine göre 124,3 milyar avro azalma olacak.

Alman Maliye Bakanlığı, bu yıl toplam vergi gelirlerinin 2018 Kasım tahminine göre 11 milyar avro azalarak 794 milyar avroya yükselmesini beklerken, federal hükümetin bu yıl toplayacağı vergilerin yine Kasım 2018 tahminine göre 10 milyar avro azalmasını ve toplam vergi gelirinin 324 milyar avroya ulaşmasını öngörüyor.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Berlin’deki basın toplantısında, hükümetin mevcut durumda herhangi bir kriz belirtisi görmediğini belirterek, “Halen ekonomik olarak büyüyoruz.” ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümet, 17 Nisan’da bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Brexit ve küresel ticaret ihtilaflarından dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 0,5’e düşürmüştü.

Brexit konusunda belirsizlik, ABD-Çin ve Avrupa arasındaki küresel ticaret ihtilafları, otomobil sektörünün mevzuatındaki emisyon değişiklikleri Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, Alman hükümeti de ekonomiyi canlı tutmak için çalışmalar yapıyor.

- Sanayiciler kurumsal vergide indirim istiyor

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kurumlar vergisi oranlarında kademeli indirim çağrısını yenileyerek, hükümetin Almanya'daki sanayi şirketlerinin sert uluslararası vergi rekabeti nedeniyle karşılaştıkları büyük baskıyı görmezden geldiğini iddia etti. Lang, “İşletmeler üzerindeki vergi yükü yüzde 25'i geçmemelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

- Alman milletvekillerinin maaşlarına zam

Öte yandan, Almanya’da federal milletvekili maaşlarına zam geldi. Temmuz ayından itibaren Federal Parlamentonun (Bundestag) 709 üyesi maaşlarını 303,19 avro zamlı alacak. Otomatik zamma birlikte federal milletvekili maaşları Temmuz ayından itibaren 10 bin 83 avro olacak. Almanya’da milletvekillerine maaşın yanında aylık yaklaşık 4 bin 500 avro vergiye tabi olmayan yönetim giderleri için ödeme yapılıyor.

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