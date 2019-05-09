Alman hükümeti vergi gelirleri tahminini aşağı yönlü revize etti

BERLİN (AA) – Almanya Maliye Bakanlığı, ekonomideki büyümenin zayıf seyredeceği öngörüsünden dolayı vergi gelirlerini aşağı yönlü revize etti.

Bakanlık tarafından yayınlanan vergi programına göre, ülkede federal hükümet, eyalet hükümetleri ve belediyelerin de 2023’e kadar toplayacağı vergilerde geçen yıl kasım ayındaki tahminine göre 124,3 milyar avro azalma olacak.

Alman Maliye Bakanlığı, bu yıl toplam vergi gelirlerinin 2018 Kasım tahminine göre 11 milyar avro azalarak 794 milyar avroya yükselmesini beklerken, federal hükümetin bu yıl toplayacağı vergilerin yine Kasım 2018 tahminine göre 10 milyar avro azalmasını ve toplam vergi gelirinin 324 milyar avroya ulaşmasını öngörüyor.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Berlin’deki basın toplantısında, hükümetin mevcut durumda herhangi bir kriz belirtisi görmediğini belirterek, “Halen ekonomik olarak büyüyoruz.” ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümet, 17 Nisan’da bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Brexit ve küresel ticaret ihtilaflarından dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 0,5’e düşürmüştü.