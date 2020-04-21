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Alman hükümetinde F-18 çatlağı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2020 22:20 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, ordudaki eski Tornadoları, Eurofighter ve F-18 savaş uçaklarıyla yenilemek istiyor.

Alman hükümetinde F-18 çatlağı

Koalisyon ortağı SPD plana karşı çıkarken muhalefet, bakanı "anayasayı ihlal etmekle" suçladı.Almanya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerindeki eski Tornado filosunu, Airbus Eurofighter ve Boeing F-18 savaş uçakları ile yenilemeyi planlıyor. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Salı günü milyarlık planla ilgili olarak Alman meclisindeki yetkili organları bilgilendirdi.

Bakanlığın hazırladığı rapora göre, eski Tornadoların, 93 adet yeni Eurofighter ve 45 adet F-18 jeti ile değiştirilmesi öngörülüyor. Önce Avrupa yapımı modelin, ardından ABD yapımı F-18’lerin satın alınması planlanıyor. Raporda ABD yapımı F-18’lerin ileri teknoloji ürünü olmanın yanı sıra Almanya’nın, ABD silahlarına "nükleer katılımı" için de bir çözüm olduğuna yer veriliyor. NATO'nun nükleer silahlarla caydırıcılığa dayanan konsepti, savaş durumunda müttefiklerin ABD’nin nükleer silahlarına erişimine olanak veriyor. Buna göre; Alman jetleri savaş durumunda müttefiki ABD'nin nükleer silahlarını taşıyabilecek.

Ancak Savunma Bakanı’nın bu planı, özellikle de F-18 uçakları, Alman Meclisi'nde büyük tepki çekti. Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich gibi birçok sosyal demokrat siyasetçi F-18’lerin satın alınmasına karşı çıktı.

Muhalefet partileri ise plana daha sert bir tepki gösterdi. Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) savunma uzmanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Savunma Bakanı’nı, Federal Meclis’e danışmadan Washington ile görüşmelere başlayarak "anayasayı ihlal" etmekle suçladı. Yeşiller partisinin savunma konularından sorumlu milletvekili Tobias Lindner de Kramp-Karrenbauer'i meclise danışmadan ABD’ye uçakları satın alma taahhüdünde bulunmakla suçladı. Alman Meclisi, 25 milyar euronun üzerindeki tüm silah alımlarında söz hakkına sahip.

Alman ordusunda, şu an 141 Eurofighter (Airbus) ve 85 Tornado jeti olmak üzere toplam 226 savaş uçağı bulunuyor. Yaklaşık 40 yaşındaki eski Tornado uçaklarının kullanılmaya devam edilmesinin, bakım ve yedek parça temini nedeni ile de yakında milyarlarca euro ek masrafa yol açmasından endişe ediliyor.

DW / BD, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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