Alman hükümetinde görüş birliği yok

Hükümetten "henüz ortak bir tutum yok" mesajı geldi.Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, Suriye'nin kuzeydoğusunu uluslararası denetim altında alacak bir güvenli bölge oluşturulması önerisi Alman siyasetinde tartışmalara neden olmuştu. İki günlük sessizliğin ardından federal hükümet de tartışmalara dahil oldu.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Kramp-Karrenbauer'in önerisine ilişkin hükümet içinde henüz görüş birliği olmadığını ifade etti. Seibert, "Federal hükümette Savunma Bakanı'nın önerisine ilişkin görüşlerin şekillendirilme süreci hâlâ sürmektedir" diye konuştu.

Sözcü diğer yandan, Başbakan Angela Merkel'in öneriyi desteklediği mesajını verdi. Seibert, "Başbakan, Almanya ve Avrupa'nın kapımızın hemen önünde gerçekleşen ve çıkar ve güvenliğimiz üzerinde yoğun etkileri olan bir çatışmaya daha güçlü ve daha aktif biçimde katılmasını doğru bulmaktadır" diye konuştu. Steffen Seibert ayrıca, "Tabii hükümet sanatı her zaman hükümet içerisinde uzlaşmaya ve hükümet ortaklarının rızasına dayalıdır" ifadelerini de kullandı.