Alman hükümetinde Maaßen gerginliği

Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada, iç istihbarat birimi başkanlığından alınan Maaßen'ın geleceği konusunda yapılan toplantının, koalisyonu dağılma tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Kramp-Karrenbauer "Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Sayın Maaßen'ın görevinden alınmasını istedi. İçişleri Bakanı (Horst Seehofer) ise Sayın Maaßen'ın uzmanlığından yararlanmak istedi. Böylece koalisyonun dağılması, erken seçimlere gidilmesi tehlikesi baş gösterdi" dedi.

Hristiyan Demokrat politikacı, SPD'nin Maaßen'a yeterince güven duymadığını belirterek azlini istediğini ve bu talebi de koalisyon hükümetinin devam edip etmeyeceğine bağladığını ifade etti. Kramp-Karrenbauer, Maaßen'ın kamu güvenliği, terörle mücadele gibi konularında kanıtlanmış uzmanlığı bulunduğunu, İçişleri Bakanının da bu nedenle kendisinden vazgeçmek istemediğini kaydetti.

Koalisyon ortağı SPD ise Maaßen'ın başka bir göreve getirilmesinden rahatsız. Parti lideri Andrea Nahles Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'e verdiği demeçte, Maaßen'ın müsteşarlığa getirilmesiyle ilgili olarak, "Bu katlanılması zor bir karar. Ve yanlış buluyorum" diye konuştu.