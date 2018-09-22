Alman hükümetinde Maaßen krizi sürüyor

SPD lideri Nahles, Maaßen’ın iç istihbarat servisinin başkanlığından azledilerek müsteşarlığa atanması kararının gözden geçirilmesini istiyor.Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanlığından alınarak İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına getirilen Hans-Georg Maaßen’a ilişkin kriz sürüyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in talebi üzerine Maaßen'a ilişkin kararın koalisyon ortakları tarafından yeniden müzakere edileceği açıklandı.

SPD lideri Nahles, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e yazdığı mektupta, Maaßen’a ilişkin kararı değerlendirmek üzere yeniden bir araya gelinmesini önerdiği belirtildi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, Nahles mektupta “Halktan gelen olumsuz tepkiler, yanıldığımızı ortaya koyuyor” ifadesini kullandı. Nahles, mektubunda "Güven kazanmak yerine güven kaybettik” dedi.

Merkel bu hafta sonu çözüm istiyor

SPD lideri Nahles'in Maaßen meselesinin yeniden değerlendirilmesi talebi Merkel tarafından olumlu karşılandı. Merkel, Cuma akşamı Münih’te yaptığı açıklamada, Nahles ve Seehofer ile “durumu yeniden değerlendirme” konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "bu hafta sonu ortak, kabul edilebilir bir çözüm” bulunmasını istediğini söyledi. Meseleye çözüm bulunmasının "önemli ve gerekli” olduğunu vurgulayan Merkel, iç ve dış politikada çözüm bekleyen sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, hükümetin bu sorunlara odaklanması gerektiğine işaret etti.