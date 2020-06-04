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Alman Hükümetinden 130 Milyar Euroluk Ekonomik Teşvik Paketi

04.06.2020 15:34 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, Corona virüsü salgınının yarattığı ekonomik krizden çıkılmasını sağlamak amacıyla 130 milyar Euroluk teşvik paketi kararı aldı. Önceki tahminlere göre 80 milyar Euro değerinde olması beklenen 130 milyar Euroluk paket Almanya tarihinde bugüne dek sunulan en büyük teşvik paketi

Alman Hükümetinden 130 Milyar Euroluk Ekonomik Teşvik Paketi

Almanya’da hükümet Corona krizi sonrası ülke ekonomisinin toparlanması için 130 milyar Euroluk teşvik paketini açıkladı. Koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Başbakan Angela Merkel’in yönetimde iki gün süren görüşmelerden sonra kararlaştırdıkları paket, Almanya tarihinde bugüne kadar özellikle tüketicelere yönelik alınan ve en yüksek bütçeye sahip paket niteliğinde.

Başbakan Merkel, paketi Alman ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır resesyona girmesine neden olan Corona virüsü slgını krizinden çıkabilmek için "temel taş" olarak niteledi. Hedeflerinin "gelecek nesillere bir gelecek sağlamak" olduğunu söyleyen Merkel, "Yaşadığımız kriz cesaretli bir cevap gerektiriyordu; attığımız bu adımla ortaklaşa bir şekilde, içinde bulunduğumuz durumdan çıkabileceğimize inanıyorum" dedi.

Daha önce yapılan değerlendirmelerde paketin en fazla 80 milyar Euro olması bekleniyordu. Beklenenden çok daha yüksek oranda çıkan paket kapsamında, tüketimi artırmak için katma değer vergisi geçici olarak, 1 Temmuz’dan yıl sonuna dek yüzde 19'dan 16'ya düşürülecek. Çocuklu ailelere çocuk başına bir kereye mahsus 300 Euro ödenecek.

Corona krizinden dolayı işçilik maliyetinin artmasını frenleyebilmek için, sosyal sigorta primi en fazla yüzde 40 ile sınırlanacak. Yenilenebilir enerji, iklimi koruma ve dijital altyapıya yatırımlar 50 milyar Euroluk bir bütçeyle teşvik edilecek. Elektrikli otomobillere teşvik primi 8 bin Euroya yükseltilecek. İşsizlikle mücadele eden bölgelere, belediyelere mali destek verilecek.

Almanya’da işsiz sayısı Corona salgınının yarattığı kriz nedeniyle, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 577 bin artarak, 2 milyon 813 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 6.1 olarak belirlendi. Kısa mesai uygulaması kapsamına alınan çalışan sayısı ise 11 milyonu buldu.

Alman hükümeti, Nisan ayında da, salgından etkilenen şirket ve sanayi kuruluşlarına yönelik 750 milyar Euroluk bir ekonomik yardım paketini yürürlüğe almıştı. Söz konusu paket, küçük işyerlerinden büyük ölçekli şirketlere faizsiz krediler ve teşvik fonlarıyla destek sağlarken, Almanya paketi finanse edebilmek için yeni borçlanmaya giderek, "Kara sıfır" (black zero) politikasına son vermek zorunda kalmıştı. 2008 ekonomik krizi sonrasında, on yıldır hükümet tarafından uygulanan "Kara sıfır" politikası yeni borçlanmanın olmadığı dengeli bütçe anlamına geliyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2008 yılındaki küresel mali krizde şirketlerine 500 milyar dolar civarında kredi açmıştı.

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