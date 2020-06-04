Alman Hükümetinden 130 Milyar Euroluk Ekonomik Teşvik Paketi

Almanya’da hükümet Corona krizi sonrası ülke ekonomisinin toparlanması için 130 milyar Euroluk teşvik paketini açıkladı. Koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Başbakan Angela Merkel’in yönetimde iki gün süren görüşmelerden sonra kararlaştırdıkları paket, Almanya tarihinde bugüne kadar özellikle tüketicelere yönelik alınan ve en yüksek bütçeye sahip paket niteliğinde.

Başbakan Merkel, paketi Alman ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır resesyona girmesine neden olan Corona virüsü slgını krizinden çıkabilmek için "temel taş" olarak niteledi. Hedeflerinin "gelecek nesillere bir gelecek sağlamak" olduğunu söyleyen Merkel, "Yaşadığımız kriz cesaretli bir cevap gerektiriyordu; attığımız bu adımla ortaklaşa bir şekilde, içinde bulunduğumuz durumdan çıkabileceğimize inanıyorum" dedi.

Daha önce yapılan değerlendirmelerde paketin en fazla 80 milyar Euro olması bekleniyordu. Beklenenden çok daha yüksek oranda çıkan paket kapsamında, tüketimi artırmak için katma değer vergisi geçici olarak, 1 Temmuz’dan yıl sonuna dek yüzde 19'dan 16'ya düşürülecek. Çocuklu ailelere çocuk başına bir kereye mahsus 300 Euro ödenecek.