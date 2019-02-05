Alman hükümetinden 2030 hedefli sanayi stratejisi

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ana hatlarıyla hükümetin yeni sanayi programını açıkladı. "Ulusal Sanayi Stratejisi 2030" adını taşıyan programa ilişkin bilgileri Salı günü Berlin'de aktaran Altmaier, devletin Alman sanayisini korumak için daha fazla müdahalede bulunmasını istediğini söyledi. Bakan, "istisnai durumlarda" anahtar teknolojilere sahip firmaların yabancı kurumlar tarafından satın alınmasının da kamusal katılım vasıtasıyla engellenmesi gerektiğini söyledi.

Altmaier, devlet müdahalelerinin yalnızca "önemli durumlar" ve "kısıtlı bir zaman dilimi" ile sınırlandırılması gerektiğini de belirtti. Altmaier, istihdam yaratmanın ve yeni büyük şirketlerin ortaya çıkmasının devlet yardımıyla daha mümkün hale geleceğini kaydetti.

Şu anda dünyada yenilikler konusunda "müthiş bir ivme" yaşandığını kaydeden Altmaier, bugüne kadar geçerli olan üretim sistemi ve sanayinin yerini yeni teknolojilerin aldığını ifade etti. Bu yeni teknolojileri kullanmayı bilenlerin yarıştan kopmayacağını ifade eden Bakan, "geç kalanların başkalarının marangoz tezgahı" haline geleceği uyarısında bulundu.