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Alman hükümetinden 2030 hedefli sanayi stratejisi

05.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin "Ulusal Sanayi Stratejisi 2030" programını açıklayan Ekonomi Bakanı Altmaier, devletin sanayiyi korumak için "önemli durumlarda" müdahalede bulunması gerektiğini söyledi.

Alman hükümetinden 2030 hedefli sanayi stratejisi

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ana hatlarıyla hükümetin yeni sanayi programını açıkladı. "Ulusal Sanayi Stratejisi 2030" adını taşıyan programa ilişkin bilgileri Salı günü Berlin'de aktaran Altmaier, devletin Alman sanayisini korumak için daha fazla müdahalede bulunmasını istediğini söyledi. Bakan, "istisnai durumlarda" anahtar teknolojilere sahip firmaların yabancı kurumlar tarafından satın alınmasının da kamusal katılım vasıtasıyla engellenmesi gerektiğini söyledi.

Altmaier, devlet müdahalelerinin yalnızca "önemli durumlar" ve "kısıtlı bir zaman dilimi" ile sınırlandırılması gerektiğini de belirtti. Altmaier, istihdam yaratmanın ve yeni büyük şirketlerin ortaya çıkmasının devlet yardımıyla daha mümkün hale geleceğini kaydetti.

Şu anda dünyada yenilikler konusunda "müthiş bir ivme" yaşandığını kaydeden Altmaier, bugüne kadar geçerli olan üretim sistemi ve sanayinin yerini yeni teknolojilerin aldığını ifade etti. Bu yeni teknolojileri kullanmayı bilenlerin yarıştan kopmayacağını ifade eden Bakan, "geç kalanların başkalarının marangoz tezgahı" haline geleceği uyarısında bulundu.

Siyasetin son yıllarda büyük oranda küçük sorunlara odaklandığını ve önemli meseleleri görmezden geldiğini söyleyen Altmaier, ekonomi politikasının "yeniden tartışmanın merkezinde" olması gerektiğini belirtti. İstihdam yaratmanın önemini vurgulayan ve "milyonların refahının" ancak bu şekilde sağlanabileceğinin altını çizen Bakan, bunun toplumun birlik ve beraberliği ve demokrasinin geleceği açısından da dolaylı olarak önem taşıdığını söyledi.

ABD ve Çin'e eleştiri

Konuşmasında ABD ve Çin'e de atıfta bulunan Bakan Altmaier, "kollama ve müdahale" vasıtasıyla ekonomi alanında avantaj yaratılmaya çalıştığını söyledi. Bu yaklaşımların serbest piyasa ekonomisine uygun olmadığını kaydeden Altmaier, Almanya ve Avrupa'nın bu tutumlara tepki göstermenin doğru yolunu bulması gerektiğini söyledi. Altmaier diğer yandan, Asya, ABD ve Avrupa arasındaki rekabette "milli ve Avrupalı şampiyonların" yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ekonomi Bakanı, ana hatlarını açıkladığı stratejinin detaylarını siyaset, ekonomi, vakıf ve sendika temsilcileriyle görüşeceğini belirtti. Söz konusu görüşmelerin ardından Alman hükümetinin yeni sanayi stratejisi nihai şeklini almış olacak.

AFP,dpa/BÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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