HABER

Alman hükümetinden Ankara’ya S-400 uyarısı

14.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Alman hükümeti Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri almaya hazırlanan Türkiye’ye, NATO’daki konumunu göz önünde bulundurarak bu kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Alman hükümetinden Ankara’ya S-400 uyarısı

Alman hükümeti, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin alımı konusunda Türkiye'yi uyardı. Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, "Alman hükümeti, Türkiye'nin kararını transatlantik ittifaktaki konumu çerçevesinde bir kez daha gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır" açıklaması yaptı.

Alman hükümet sözcüsü, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan S-400 anlaşmasının NATO içinde de "sürekli ve hararetli bir şekilde tartışılan bir konu" olduğunu belirterek, ayrıca Rus silah sistemlerinin ithal edilmesinin Türkiye'ye yönelik Amerikan yaptırımlarını devreye sokabileceğini hatırlattı. Demmer, "Bu da ne Türkiye'nin ne de NATO'nun çıkarına olabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak S-400'ler konusunda iki gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atmayacakları mesajını vererek "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü yaptığı açıklamada bu mesajı yineleyerek, ABD'nin yürürlüğe sokmakla tehdit ettiği yaptırımlara karşı Türkiye'nin atacağı adımlar konusunda hazırlıklar yapıldığını bildirmişti.

DW,dpa/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Güney Afrika Huzur Buldu mu?Güney Afrika Huzur Buldu mu?
14 Haziran Amerikan Basınından Özetler14 Haziran Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Uber uçan taksi çıkarıyor!

İşte Uber'in uçan taksisi

Sadece camiler değil Müslüman mezarlıklarını da yıkıyorlar!

Sadece camiler değil Müslüman mezarlıklarını da yıkıyorlar!

Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist 'suçsuzum' dedi

Yeni Zelanda'da 51 kişiyi öldüren terörist 'suçsuzum' dedi

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

ABD'deki üç Müslüman genç İslamofobi yüzünden öldürülmüş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.