Alman hükümetinden Büyükada davası açıklaması

Alman hükümeti, Büyükada davasında çıkan mahkumiyet kararlarını eleştiren bir açıklama yaptı. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, davada her ne kadar Peter Steudtner hakkında beraat kararı verilmiş olsa da diğer sanıklara verilen uzun hapis cezalarını "endişeyle" karşıladıklarını ifade etti. Sözcü Seibert, Türkiye'ye bir kez daha "hukuk devleti standartlarına" riayet etme çağrısı yaptı.

Temmuz 2017'de Büyükada'da "İnsan Hakları Savunucularının Korunması ve Dijital Güvenliği" başlıklı toplantıya katıldıkları gerekçesiyle haklarında "terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla dava açılan 11 insan hakları savunucusunun karar duruşmasında dört sanık hapis cezalarına çarptırılırken yedi sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç, "örgüt üyeliği" iddiasından 6 yıl 3 ay, hak savunucuları Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme Peter Steudtner'in de aralarında olduğu 7 kişi hakkında ise beraat kararı vermişti.