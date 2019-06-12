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Alman hükümetinden cami saldırısına kınama

12.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

Alman hükümeti hafta sonunda Bremen’deki bir camide yaklaşık 50 Kuran-ı Kerim'in tahrip edilmesini kınadı.

Alman hükümetinden cami saldırısına kınama

Alman hükümeti Bremen kentinde bulunan Rahman Camisi'nde Cumartesi günü yaklaşık 50 Kuran-ı Kerim'in tahrip edilmesi ve bazı sayfaların tuvalete atılması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Bir dinin barışçıl bir şekilde uygulanmasına karşı ortaya konan bu saldırı türü, tam da bizim bu ülkede göz yummayacağımız bir durum" şeklinde konuştu.

Alman İçişleri Bakanlığı da bu tür olayların emniyet makamları tarafından "kararlı bir şekilde takip edildiğini" vurguladı.

Ne olmuştu?

Bremen'in merkezinde bulunan Rahman Camisi'nde geçen Cumartesi günü henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler yaklaşık 50 kadar Kuran-ı Kerim'i tahrip etmişti. Bremen İslam Şurası’nın verdiği bilgilere göre, tahrip edilen Kuran'ı Kerim'lerin sayfalarından bazıları bir tuvalete atılmıştı. Kassel kentinde ise yine hafta sonunda bir caminin ve Sol Parti bürosunun camı taş atılarak kırılmıştı.

Emniyet güçleri her iki kentte yaşananların kaynağını araştırıyor. İki vaka arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığının ise henüz açıklığa kavuşmadığı bildirildi.

dpa,epd,KNA/BW/BK

©Deutsche Welle Türkçe

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