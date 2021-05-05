Alman hükümetinden çocuklara 2 milyar euroluk destek

Destek paketi boş zaman faaliyetlerini de kapsıyor.Alman hükümeti korona tedbirlerinin çocuklar ve gençler için olumsuz sonuçlarını azaltabilmek için yaklaşık 2 milyar euro hacminde destek paketini onayladı. Eğitim Bakanı Anja Karliczek ve Aile Bakanı Fransiska Giffey tarafından hazırlanan "Telafi için Eylem Programı" bugünkü kabine toplantısında kabul edildi.

Programın 1 milyar eurosu, öğrenimlerinde geri kalan öğrencilerin aradaki farkı kapatabilmeleri için ek ders ve desteğe ayrılacak. Geriye kalan 1 milyar euronun ise korona tedbirlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki psikolojik etkilerinin hafifletilmesi için sosyal önlemlere ayrılması öngörülüyor. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim, okullarda sosyal hizmet çalışmaları ve boş zaman değerlendirme gibi mevcut programların bütçesinin artırılması planlanıyor.

Eylem planı çerçevesinde, sosyal yardım programı Hartz IV ile geçimini sağlayan ve çok düşük gelirli ailelerin çocuklarına bir kereye mahsus olmak üzere 100 euro ödeme yapılması da öngörülüyor. Bu paranın ihtiyaca göre, tatil, spor veya boş zaman değerlendirme faaliyetleri için kullanılabileceği düşünülüyor. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, söz konusu ödeme ağustos ayında yapılacak.