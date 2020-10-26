Alman hükümetinden Erdoğan'a Macron ve cami yanıtı

Hükümet sözcüsü, Erdoğan'ın Berlin'de bir camiye yapılan polis aramasıyla ilgili eleştirisine de yanıt verdi.Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkında yaptığı açıklamaları "Bunlar kesinlikle ve hiçbir şekilde kabul edilemez küçük düşürücü ifadeler" şeklinde değerlendirdi.

Seibert, "bunun özellikle de arka planında İslamcı bir fanatik tarafından işlenen cinayetin bulunması sebebiyle kabul edilemez olduğunu" ifade etti.

Seibert, Erdoğan'ın Berlin'deki Mevlana Camii'ye yapılan polis baskınına ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. Polisin yasalar ve hukuk çerçevesinde işini yaptığını söyleyen Seibert, "Almanya'da inancını barışçıl şekilde yaşayanlar, anayasal koruma altındadır" şeklinde konuştu.

"Yeni bir dip nokta"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a yönelik açıklamalarını "saldırı" olarak nitelendirerek bu saldırıların "yeni bir dip nokta" olduğunu söylemişti.