Alman hükümetinden Eren Keskin için adil yargılama çağrısı

Alman hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, 9 Eylül'de görülecek Özgür Gündem gazetesi ana davası duruşması öncesinde Eren Keskin ve yargılanan üç gazeteci için adil ve hukuk devleti çerçevesinde yargılama çağrısını tekrarladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Kofler, "Türk yargısına, Türkiye'nin yerine getirmesi gereken uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde Eren Keskin ve diğer sanıklara adil ve hukuk devleti gereklerine uygun bir yargılama süreci sağlaması yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" diye konuştu.

Bärbel Kofler, "Basın ve düşünce özgürlüğü, çoğulcu demokratik toplumun omurgasını oluşturur. Türkiye'de, uzun süredir, sivil toplumu korkutma ve eleştirel sesleri sustarma yönünde kararlar alınıyor. Bu nedenle Eren Keskin'e karşı süren davayı yakından takip etmek gerekmektedir. Eren Keskin'in insanlar için gösterdiği çabaları ve kendisi için riskler taşımasına rağmen insan hakları konularını kararlılıkla gündeme getirmesi övgüyü haketmektedir" dedi.