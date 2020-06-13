Alman hükümetinden "ırk" kavramı anayasadan çıkartılsın önerisine destek

Kofler, uzmanların görüşleri doğrultusunda yeni bir formülasyondan yana.Almanya'da federal hükümetin İnsan Hakları Temsilcisi Bärbel Kofler, "ırk" kavramının anayasadan çıkartılması önerisine ilişkin yorumda bulundu. Rheinische Post gazetesine konuşan Kofler, "Irk kavramının anayasadan çıkartılmasından ve yerine başka bir formülasyon bulunmasından yana olduğunu" ifade etti.

Kofler, yeni formülasyona ilişkin anayasa hukukçuları, bilim insanları ve diğer uzmanların önerilerinin toplanarak, Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesini önerdi. Bärbel Kofler, "Burada önemli olan anayasamınızın ırkçılıktan da koruduğu konusunda soru işaretlerine mahal vermeyecek, ayrımcılıktan arınmış bir dil bulmak" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından sokak ortasında öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık tartışmaları Almanya’ya da sıçramıştı. Yeşiller partisi Eş Başkanı Robert Habeck ile Schleswig-Holstein Eyalet Meclis Grup Başkanvekili Aminata Touré, Tageszeitung için kaleme aldıkları yazıda ırk kavramının anayasadan çıkartılmasını önermişti.