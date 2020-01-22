Alman hükümetinden kalifiye işgücü için ulusal uyum planı

Plana göre kalifiye göçmenler ülkelerinde Almanya konusunda bilgilendirilecek.Almanya'da hükümet ülkeye kalifiye elemanları çekmek için bir adım daha attı. Kabine Almanya'nın göçmenler için cazip bir ülke haline getirilmesini öngören Ulusal Uyum Eylem Planı'nın ilk bölümünü kabul etti. Plana göre Almanya göçmenlere yaşadıkları ülkede dil kursları verecek ve Almanya'ya dair bilgilendirme kampanyaları yürütecek. Bu sayede Almanya'nın kalifiye işgücü için cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Eylem planıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, potansiyel göçmenlerin Almanya'ya göç etme kararı vermeden önce Almanya'daki yaşam hakkında mümkün olduğunca bilgilendirilmesinin gerekliliği belirtildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın kalifiye elemanlar konusunda diğer ülkelerle rekabet içinde olduğunu belirtti ancak "Diğer yandan insanların yanılgılarla Almanya'ya gelmelerini de istemiyoruz" dedi.

Sözcü 2015 ve 2016 yıllarında Almanya'ya gelen sığınmacıların tamamen yanlış yönlendirilmiş beklentilerle geldiğini hatırlattı. Örneğin Almanca'nın mesleki kariyer açısından ne kadar önemli olduğu konusunda insanların bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.