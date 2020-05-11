Alman hükümetinden korona protestolarına sert tepki

Hükümet sözcüsü, komplo teorisyenlerini ülkeyi bölmeye çalışmakla suçladı.Alman hükümeti, koronavirüs kısıtamalarına karşı haftasonunda binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerine sert tepki gösterdi. Protestocular arasında bir kesimin dile getirdiği komplo teorilerine atıfta bulunan hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Bu tür şeyleri yayanlar ülkemizi bölmek ve insanları birbirine düşürmek istiyor" dedi.

Mevcut durum ya da bilimsel tartışmalardaki ihtilaflarla ilgili herkesin güvenilir kaynaklardan bilgi alabileceğini belirten Seibert, ancak "anlaşılmaz iddialar veya günah keçisi arayan nefret teorileri yaymanın başka birşey olduğunu" kaydetti. Hükümet sözcüsü, ayrıca protestolarda polise ve gazetecilere karşı "yüksek düzeydeki saldırganlığı" da kınadı.

Aşırı sağ uyarısı

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch de aşırı sağcıların protestoları kullanmak istediğine dikkat çekti. Münch, koronavirüsün komplo teorisyenleri kadar sağcı ve solcuları da çeken bir konu olduğunu belirterek gösterileri "aşırı sağcıların vatandaşların protestolarını gasp etme girişimi" olarak niteledi.