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Alman hükümetinden Libya uyarısı

22.06.2020 17:31 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, Mısır’ın Libya’ya yönelik askeri müdahale tehdidinin ülkedeki krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu.

Alman hükümetinden Libya uyarısı

Dışişleri Bakanı Maas, taraflara görüşme masasına geri dönmeleri çağrısı yaptı.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Roma’da mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya geldiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi’nin Libya’ya askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceği açıklamasının ardından bölgedeki mevcut gerilimin daha da tırmanabileceği” konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanı, “İşte tam da bu yüzden acil bir ateşkes gerekli" diye konuştu.

Alman hükümet sözcüsü Stefan Seibert de bugün yaptığı açıklamada, Libya’daki gerilimin bölgesel bir krize evrildiğine dikkat çekti. Seibert, Ocak ayında Berlin’deki konferansta Libya'ya yönelik silah ambargosunun daha sıkı uygulanması kararına uyulması gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de geçtiğimiz günlerde bölgedeki gerilimin azaltılması için Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

Mısır’ın Libya çıkışı

Mısır Devlet Başkanı el Sisi, hafta sonu Libya ile ilgili olarak "Sınırlarımız içinde ya da gerekirse sınırlarımızın ötesinde bir operasyona hazır olun" demişti.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Sirte'ye girmesinin Mısır için kırmızı çizgi olduğunu ifade eden El Sisi, "Libya halkı bizden müdahale talebinde bulunursa, bu Mısır ile Libya’nın, güvenlik ve istikrar konularında ortak çıkarları olduğunu dünyaya gösteren bir işarettir" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye tarafından desteklenen UMH, el Sisi’nin ifadelerinin ulusal güvenlik için tehlikeli bir tehdit olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi. UMH'nin açıklamasında Mısır Devlet Başkanı’nın dile getirdiği müdahale olasılığının Libya'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiği de belirtildi.

Türkiye'nin yanı sıra Katar da UMH'ye destek verirken Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter ise Mısır'ın yanı sıra Rusya, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destek görüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından farklı gruplar arasında bir iktidar mücadelesi başlamıştı. Başkent Trablus ve çevresini elinde tutan UMH'ye karşılık ülkenin doğusu da Hafter birliklerinin kontrolüne geçmişti.

Libya'daki iktidar mücadelesi, dış güçlerin müdahalesiyle sertleşmiş ve geçen yılın başında Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı’nda BM'nin Libya'ya karşı aldığı 2011 tarihli silah ambargosu kararına uyulması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

dpa,Reuters/MK,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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