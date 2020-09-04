Alman hükümetinden Müslüman düşmanlığıyla mücadele hamlesi

Almanya'da Müslümanlara yönelik nefret olaylarını inceleyecek bir uzmanlar kurulu oluşturuldu. "Müslüman Düşmanlığıyla Mücadelede Bağımsız Uzmanlar Kurulu" adını taşıyan oluşum, ırkçılık, çok kültürlülük, göç ve İslam konularında akademik çalışmalar yürüten bilim insanları ile bu alanda pratikte görev yapan 12 uzmandan oluşuyor. Sonbahardan önce faaliyete geçecek kurulun, Müslümanlara yönelik nefret olaylarının hangi alanlarda ve ne şekilde görüldüğünü inceleyip, çözüm önerileri geliştireceği, yaklaşık iki sene sonra da bir rapor sunacağı belirtildi. Bağımsız çalışacak söz konusu uzmanlar kurulu, Almanya İslam Konferansı'nı da düzenleyen Federal İçişleri Bakanlığı ile koordineli görev yapacak. Almanya İçişleri Bakanı, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi üyesi Horst Seehofer, söz konusu uzman kurulun, halihazırda Müslümanlara yönelik nefret ve ayrımcılıkla, antisemitizm veya diğer gruplara yönelik nefret ve düşmanlıklar arasında benzerlikler olup olmadığını da inceleyeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Seehofer, oluşturulan uzmanlar kurulunun son aylarda kaydedilen ırkçı ve Müslümanlar karşıtı terör saldırıları ile diğer olaylar üzerine hayata geçirildiğini vurguladı. Bakan Seehofer, bu adımla federal hükümetin, Müslümanlara yönelik nefret, düşmanlık ve saldırılarla karşı karşıya kalan vatandaşların artan endişesini ve korkularını ciddiye aldığının altını çizmek istediğini de ifade etti. Müslüman düşmanlığı bütün Almanya için tehdit CSU'lu İçişleri Bakanı, Müslümanlar karşıtı bir tutumun sadece Müslümanlar için değil, Almanya'daki toplumun birliği ve beraberliği için de tehdit teşkil ettiğini vurguladı. Seehofer, Müslümanlara yönelik nefrete karşı devletin ve toplumun daha iyi ve verimli çalışması amacıyla böylesi bir kurulun hayata geçirildiğine işaret etti. Kurulda görev yapacak 12 uzmanın, Müslümanlara yönelik düşmanlığı tespit etme, onunla mücadelede ve alınacak tedbirler konusunda partikte uygulanabilecek çözüm önerileri sunacağını da söyledi. Müslümanlara yönelik nefret ile mücadelede görev alacak 12 kişilik uzmanlar kurulunda yer alan isimler ise şöyle: Erfurt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kai Hafez, Alice Salomon Yüksekokulu'ndan Prof. Dr. Iman Attia, Irkçılık Enformasyon ve Dökümentasyon Merkezi'nden Karima Benbrahim, Anne Frank Eğitim Merkezi'nden Saba-Nur Cheema, Bertelsmann Vakfı'ndan Dr. Yasemin El-Menouar, Ruhr Üniversitesi'nden Prof. Dr. Karim Fereidooni, Çok Kültürlü Aileler ve Partnerler Birliği'nden Özcan Karadeniz, Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Anja Middelbeck-Varwick, İslam ve Müslümanlığa Karşı İttifak'tan Nina Mühe, Friedrich Alexander Üniversitesi'nden Prof. Mathias Rohe, Friedrich Wilhelms Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christine Schirrmacher ve Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Yasemin Shooman bulunuyor.

Müslüman çatı örgütleri prensipte memnun Almanya'daki Müslüman çatı örgütlerini bünyesinde barındıran Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi Dönem Sözcüsü Burhan Kesici, uzun süredir böyle bir oluşuma ihtiyaç duyulduğunu ve kendilerinin de bunu talep ettiklerini hatırlatarak "Müslüman Düşmanlığıyla Mücadelede Bağımsız Uzmanlar Kurulu" oluşturulmasından memnuniyet duyduklarını söylüyor. Kesici, DW Türkçe'ye verdiği demeçte, Almanya'da Müslüman düşmanlığının arttığını, Müslümanlara yönelik nefret olaylarının bir uzmanlar kurulu tarafından belgelenmesinin ve hükümete sunulup harekete geçilmesinin büyük önem arzettiğini vurguluyor. Kesici, "Yıllardır Müslümanlara yönelik nefret hakkında konuşuyor, bu konuda taleplerimizi dile getiriyorduk, ancak somut rakamlar ve veriler yoktu" diyor. Kesici, "Biz 12 kişilik uzmanlar grubunda çok yetkin kişilerin olduğunu düşünüyoruz ve biz Müslümanlar için hayırlı çalışmalar yürütmelerini temenni ediyoruz" diye devam ediyor. Uzmanlar kurulu oluşurken bir iki isim konusunda görüş farklılığı yaşandığını da itiraf eden Kesici, isimler konusunda tartışma ve görüş alışverişinin devam edeceğini de belirtti.

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi, 2007'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya İslam Konseyi (IRD), İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) tarafından kuruldu. Konsey'e daha sonra Almanya Faslılar Merkez Konseyi ile Almanya Arnavut İslam Merkezleri Birliği de katıldı. Her üye kuruluş, altı aylık dönem başkanlığı süresince sözcülük görevini yürütüyor. Konseyin dönem sözcülüğünü şu dönem Milli Görüş cemaatlerinin çatı örgütü Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici yapıyor. Almanya'daki Müslüman çatı kuruluşları öncelikle kendilerinden temsilcilerin de "Müslüman Düşmanlığıyla Mücadelede Bağımsız Uzmanlar Kurulu"nda yer almasını talep ediyordu, ancak bu talepleri İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmedi. Bakan Seehofer'e tepkiler geldi Almanya İçişleri Bakanlığı'nın çağrısıyla bir uzmanlar kurulu oluşturulmasının, İslam ve Müslümanlar konusunda geçmişteki sert tutumuyla dikkat çeken Bakan Horst Seehofer tarafından hayata geçirilmesi tartışmalara da neden oldu. Nitekim Seehofer, iki sene önce İçişleri Bakanı olarak yemin etmesinden kısa süre sonra verdiği bir mülakatta, "Almanya'da yaşayan Müslümanlar elbette Almanya'nın bir parçası ama İslam Almanya'nın bir parçası değil" demiş, ülke kültürünün Hristiyanlık tarafından biçimlendiğini savunmuştu.