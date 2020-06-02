HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman Hükümetinden Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Adım

Alman Hükümetinden Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Adım

02.06.2020 16:12 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerin vaka sayısının düşmesiyle gevşetildiği ve toplumsal yaşamda hızla normalleşme sürecine geçildiği Almanya'da hükümet, otomobil satışlarını canlandırmak için teşvik primi uygulamasını devreye sokmayı hedefliyor

Alman Hükümetinden Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Adım

Almanya’da Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler vaka sayısının düşmesiyle gevşetilirken, toplumsal yaşamda hızla normalleşme sürecine geçiliyor. Virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alan Almanya’da son 24 saatte 333 yeni vaka tespit edildi. Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 181 bin 815’e yükselirken ölenlerin sayısı sadece 11 artarak 8.511’i buldu. İyileşenlerin sayısıysa 165 bin 900’e ulaştı.

Çok sayıda eyalette kısıtlamaların gevşetilmesi sürerken, tüm ibadethanelerde kişi sayısı sınırlaması 200’e çıkarıldı. Spor salonları bugünden itibaren kapılarını tekrardan açarken, sinemaların da sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla kademeli olarak açılmasına karar verildi.

Öte yandan hafta sonunda yaşanan iki olay, Corona salgınının geçmediğini anımsatması açısından gündeme damga vurdu. Göttingen kentinde yasak olmasına rağmen açılan bir nargile barda aynı nargileyi birden fazla kişinin kullanması sonucunda 68 kişide Corona virüsü tespit edildi. Corona virüsü tanısı konulan hastaların temas ettiği 300’ün üzerinde kişi karantinaya alındı.

Berlin’de ise tekno ve diğer gece kulüplerin açılmasına izin verilmemesini protesto etmek için bir kanalda düzenlenen protesto eylemi kontrolden çıktı. Eylemde binlerce kişi bot, kano, tekne ve sal gibi su araçları ile kanalı kapatırken, kanalın her iki tarafında da binlerce kişi müzik ve dans eşliğinde toplandı. Eylem, siyasetçilerden büyük tepki toplarken, partide sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve katılan çok sayıda kişinin önümüzdeki günlerde Coronaya yakalanmasının sürpriz olmayacağı belirtildi.

Alman hükümetinden otomobil satışlarını arttırmak için teşvik primi

Bu arada federal hükümet, Corona nedeniyle büyük oranda gerileyen otomobil satışlarını arttırmak için teşvik primi ödenmesini hedefliyor. Alman ekonomisinin en önemli ayaklarından biri olan otomotiv sektörü, ekonomiye yılda 138 milyar Euro katkı sağlıyor. 2019’da Almanya’da üretilen otomobil sayısı 4,7 milyonu bulmuştu. Geride kalan aylarda otomobil satışları yüzde 50 oranında gerilerken, sektörün tekrar hareketlenmesini ve satışların düzene girmesini hedefleyen teşvik paketinin en az 5 milyar Euro'yu bulacağı öğrenildi. Ülkede elektrikli otomobiller için 6.000 Euro teşvik primi ödeniyor.

Yeni pakette premium modellere 2.500, içten yanmalı motora sahip araç satın alımlarına da 3.000 Euro destek verilmesi amaçlanıyor. Almanya Sanayiciler Birliği Başkanı Dieter Kempf, hem akaryakıtla çalışan hem de elektrikli otomobiller için teşvik primi uygulanmaması durumda otomotiv sektöründeki krizin daha da derinleşeceğini ve Almanya’nın bu alanda dünya liderliği rolünü yitireceğini öne sürdü. Uzmanlar, daha önce yaptıkları analizlerde, Corona salgını krizinin Almanya’da otomotiv sektöründe istihdam edilen en az 100 bin kişinin işinden olmasına yol açacağı ve sektörün tekrar kendine gelmesinin 10 yıldan fazla zaman alacağı tahmininde bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilirProtestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir
Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak?

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Diğer Haberler
DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme

DSÖ'nün uyarısına rağmen Rusya'da normalleşme

"6. kitlesel yok oluş" beklenenden hızlı mı yaşanıyor?

"6. kitlesel yok oluş" beklenenden hızlı mı yaşanıyor?

Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

Dükkanlar açıldı, gurbetçiler dönere koştu!

Dükkanlar açıldı, gurbetçiler dönere koştu!

Trump'ın ordu tehdidi şiddeti tırmandırdı: 5 polis vuruldu

Trump'ın ordu tehdidi şiddeti tırmandırdı: 5 polis vuruldu

Rusya'da koronavirüsten sonra ölümcül kene alarmı

Rusya'da koronavirüsten sonra ölümcül kene alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.