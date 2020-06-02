Alman Hükümetinden Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Adım

Öte yandan hafta sonunda yaşanan iki olay, Corona salgınının geçmediğini anımsatması açısından gündeme damga vurdu. Göttingen kentinde yasak olmasına rağmen açılan bir nargile barda aynı nargileyi birden fazla kişinin kullanması sonucunda 68 kişide Corona virüsü tespit edildi. Corona virüsü tanısı konulan hastaların temas ettiği 300’ün üzerinde kişi karantinaya alındı.

Çok sayıda eyalette kısıtlamaların gevşetilmesi sürerken, tüm ibadethanelerde kişi sayısı sınırlaması 200’e çıkarıldı. Spor salonları bugünden itibaren kapılarını tekrardan açarken, sinemaların da sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla kademeli olarak açılmasına karar verildi.

Almanya’da Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler vaka sayısının düşmesiyle gevşetilirken, toplumsal yaşamda hızla normalleşme sürecine geçiliyor. Virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alan Almanya’da son 24 saatte 333 yeni vaka tespit edildi. Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 181 bin 815’e yükselirken ölenlerin sayısı sadece 11 artarak 8.511’i buldu. İyileşenlerin sayısıysa 165 bin 900’e ulaştı.

Berlin’de ise tekno ve diğer gece kulüplerin açılmasına izin verilmemesini protesto etmek için bir kanalda düzenlenen protesto eylemi kontrolden çıktı. Eylemde binlerce kişi bot, kano, tekne ve sal gibi su araçları ile kanalı kapatırken, kanalın her iki tarafında da binlerce kişi müzik ve dans eşliğinde toplandı. Eylem, siyasetçilerden büyük tepki toplarken, partide sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı ve katılan çok sayıda kişinin önümüzdeki günlerde Coronaya yakalanmasının sürpriz olmayacağı belirtildi.

Alman hükümetinden otomobil satışlarını arttırmak için teşvik primi

Bu arada federal hükümet, Corona nedeniyle büyük oranda gerileyen otomobil satışlarını arttırmak için teşvik primi ödenmesini hedefliyor. Alman ekonomisinin en önemli ayaklarından biri olan otomotiv sektörü, ekonomiye yılda 138 milyar Euro katkı sağlıyor. 2019’da Almanya’da üretilen otomobil sayısı 4,7 milyonu bulmuştu. Geride kalan aylarda otomobil satışları yüzde 50 oranında gerilerken, sektörün tekrar hareketlenmesini ve satışların düzene girmesini hedefleyen teşvik paketinin en az 5 milyar Euro'yu bulacağı öğrenildi. Ülkede elektrikli otomobiller için 6.000 Euro teşvik primi ödeniyor.