HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman hükümetinden SETA çıkışı

Alman hükümetinden SETA çıkışı

08.01.2021 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alman hükümetinden SETA çıkışı

Berlin, Türkiye'nin istihbarat ve lobicilik faaliyetleriyle ilgili bir önergeye yanıtında ilk kez SETA'ya da yer verdi.

SETA'nın Ankara'nın görüşlerini bilim ve araştırma adı altında yaymak için kullanıldığı kaydedildi.Alman hükümeti, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakın İslamcı ve milliyetçi çevrelerin Almanya'da kamusal alanda etkinliğini artırma ve siyasi nüfuz oluşturma çabalarına ağırlık verdiği tespitinde bulundu.

Federal hükümetin, liberal Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grubunun soru önergesine verdiği yanıtta AKP hükümeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrasında Almanya'daki faaliyetlerini güçlendirdiğine işaret edilerek çeşitli sivil toplum kuruluşları yoluyla kamuoyu oluşturma çabalarının da yoğunlaştığı kaydedildi.

Buna paralel olarak eski adı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) olan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) AKP üst düzey yöneticilerinin kontrolünde olduğu ve kuruluşun Almanya'da siyasi kamuoyu oluşturma sürecini AKP çizgisinde etkilemeye çalıştığına yer verildi.

"Bilim ve araştırma adı altında…"

Alman hükümeti, 2017'de Berlin'de temsilcilik açan Ankara merkezli Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) adını da ilk kez bu bağlamda telaffuz etti. SETA'nın mevcut Türk hükümetinin görüşlerini "bilim ve araştırma adı altında Almanca dilinde yaymak için kullanıldığını" belirten hükümet, SETA ile Türk hükümeti arasında da kişisel bağlantıların bulunduğuna işaret etti. SETA'nın düzenlediği etkinlikler ve yayınlarla bu görüşleri Avrupa ülkelerindeki toplumsal tartışma ortamına sokmaya çalıştığı kaydedildi. Alman hükümeti, SETA'nın 2019'da Türkçe yayımladığı iki raporun Türk hükümet muhaliflerine baskı işlevi gördüğüne işaret etti.

SETA'nın 2019'da yayımladığı "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporda aralarında Deutsche Welle'nin de bulunduğu uluslararası yayın kuruluşlarının Türkçe yayınları ve çalışanlarının sosyal medya paylaşımları mercek altına alınmış, çalışanlarla ilgili bilgilere yer verilmişti. Yayın kuruluşlarını Türk hükümetine karşı yanlı olmakla eleştiren rapor, meslek örgütlerince "gazetecilerin fişlenmesi” olarak eleştirilmiş ve yoğun tepkiye yol açmıştı.

SETA hükümete daha önce de sorulmuştu

Alman hükümeti 2019 Kasım ayında Sol Part'nin SETA'nın faaliyetleri ve mali kaynakları konusunda verdiği soru önergesine yanıtında da SETA'yı hükümete yakın bir kuruluş olarak nitelemiş ve büyük ölçüde Albayrak ailesi tarafından finanse edildiğine işaret etmişti. Federal hükümet, vakıf ile AKP arasındaki bağdan haberdar olduğunu kaydedip, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın daha önce SETA’da çalıştıklarına dikkat çekmişti.

Sol Parti'nin Alman hükümetine verdiği soru önergesinde SETA’nın Alman istihbaratı tarafından izlenip izlenmediği de sorulmuş, ancak hükümet bu soruya "hayır" demediği gibi, "devletin selameti" gerekçesiyle cevap veremeyeceği ibaresini düşmüştü.

Alman kamuoyunda nüfuz çabaları

Alman federal hükümetinin FDP'nin soru önergesine verdiği yanıtta Türk hükümetine yakın söz konusu çevrelerin "Almanya'daki siyasi karar alıcılar ve siyasi partilerle yakınlık kurarak Alman çoğunluk toplumundaki siyasi tartışmalara etki etme" çabası içinde olduğuna da yer verildi.

AKP'ye yakın İslamcı ve milliyetçi çevrelerin özellikle de yerel siyaset düzleminde kültürlerarası diyalog için oluşturulmuş kökleşmiş formatlara dahil olmaya çalıştığına işaret eden federal hükümet, örnek olarak geçen Eylül ayında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki yerel seçimler ve Uyum Konseyi seçimlerinde bu çevrelerden bazı isimlerin adaylığını koyduğu yönünde elde bilgiler olduğunu kaydetti. Hükümetin açıklamasında yerel düzlemde, eyaletlerde ve federal düzlemde partilerle temas kurulması ve temasların sürdürülmesinin, "tanınma ve kabul görme" amacına da hizmet ettiği belirtildi.

Milli Görüş ve Ülkücüler

Alman hükümetinin yanıtında iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen Milli Görüş'ün faaliyetlerine de değinildi. Milli Görüş'ün de siyaset ve toplumsal konularda muhatap alınma çabası içinde olduğuna dikkat çekilen yanıtta Milli Görüş'ün, "İslam Konseyi" derneği aracılığıyla Almanya İslam Konferansında dolaylı olarak temsil edildiğine işaret edildi.

Alman hükümeti, Alman istihbarat raporlarında aşırı sağcı örgütlenmeler arasında sayılan Ülkücülerin nüfuz kurma çabalarına da yer verdi. Almanya'da "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkücülerin etki alanlarının olası boyutları konusunda endişeli olunduğu kaydedildi. İnternette eliyle bozkurt işareti yapan üniformalı polis memurlarının görüldüğüne işaret eden hükümet, bu kişilerin gerçekten polis memuru olup olmadığının ise henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Federal Meclis'teki beş parti, Ülkücülerin dernek ve faaliyetlerinin yasaklanması için Kasım ayında ortak bir teklifhazırlamıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı, derneklerin yasaklanmasının önündeki hukuki engellere işaret ederek bu konuda şu aşamada adım atmama kararı almıştı.

Thomae: Türkiye'ye karşı sabır taşmaya başladı

FDP Meclis Grup Başkanvekili Stephan Thomae, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye'nin lobicilik ve nüfuz kurma faaliyetleri konusunda geçmişte daha diplomatik ve temkinli davrandığını, soru önergesine verilen yanıtta daha açık ve net bir dil kullanılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek "Verilen yanıttan, Alman federal hükümetinin Türkiye'ye karşı sabrının artık taşmaya başladığı izlenimini ediniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Thomae Türk resmi makamlarının, devlet kontrolündeki dini ve toplumsal kuruluşlardan oluşan ve daha sıkılaşan bir ağ yardımıyla Türk iç politikasını Almanya'ya taşımak, hatta Alman iç politikasına etki etmek yönünde bir strateji uyguladığına tanık olunduğunu söyledi. FDP'li siyasetçi, bu amaç doğrultusunda casusluk, göz korkutma ve nüfuz kullanma yollarının kullanıldığını kaydetti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
ABD'li genç renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral olduABD'li genç renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu
Estağfurullah ne için kullanılır?Estağfurullah ne için kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

ABD'li genç renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu

ABD'li genç renkleri ilk kez gördü! Paylaşımı viral oldu

'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

'Seks kölesi' olarak istismar edilen kadınlara tazminat!

İngiltere Moderna aşısına da onay verdi!

O aşıya da onay verildi! Dünyada bir ilk oldu

BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek

BioNTech-Pfizer aşısı doz ayarıyla daha fazla kişiye yapılabilecek

Erimesini yavaşlasın diye için buzulları örttüler!

Erimesini yavaşlasın diye için buzulları örttüler!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.