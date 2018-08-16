HABER

Alman hükümetinden 'üçüncü cinsiyet'e onay!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

Almanya hükümeti, doğum belgelerinde üçüncü cinsiyet opsiyonunu mümkün kılan yasa tasarısını onayladı.

Alman hükümetinden 'üçüncü cinsiyet'e onay!

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, yapılan değişikliğe uygun olarak ülkede ‘erkek' ve ‘kadın' cinsiyetinin yanı sıra, ‘interseks' cinsiyet de olacak. Böylelikle Alman hükümeti, ‘erkek' veya ‘kadın' olduğuna karar veremeyenlere yardımcı olmaya planlıyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi'nin 10 Ekim 2017 tarihli kararına uygun olarak geliştirilen tasarı, Federal Meclis tarafından incelenecek.

‘Üçüncü cinsiyet' Avusturya, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Hindistan, Pakistan ve Nepal'de de yasal olarak tanınıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
İlk esrarlı bira Kanada'da üretilecekİlk esrarlı bira Kanada'da üretilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alman hükümeti Almanya üçüncü cinsiyet yasa tasarısı Avusturya Avustralya Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son Dakika... Üçlü zirve Eylül başında yapılacak

Son Dakika... Üçlü zirve Eylül başında yapılacak

Modern insanın en son ayak başparmağı evrildi

Modern insanın en son ayak başparmağı evrildi

‘Dr. BumBum’ cinayetten yargılanacak

‘Dr. BumBum’ cinayetten yargılanacak

Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar

İlk esrarlı bira Kanada'da üretilecek

İlk esrarlı bira Kanada'da üretilecek

ABD'den dikkat çeken 'Türkiye' yorumu: Uzaklaşıyor

ABD'den dikkat çeken 'Türkiye' yorumu: Uzaklaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.