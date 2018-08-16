Alman hükümetinden 'üçüncü cinsiyet'e onay!

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, yapılan değişikliğe uygun olarak ülkede ‘erkek' ve ‘kadın' cinsiyetinin yanı sıra, ‘interseks' cinsiyet de olacak. Böylelikle Alman hükümeti, ‘erkek' veya ‘kadın' olduğuna karar veremeyenlere yardımcı olmaya planlıyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi'nin 10 Ekim 2017 tarihli kararına uygun olarak geliştirilen tasarı, Federal Meclis tarafından incelenecek.

‘Üçüncü cinsiyet' Avusturya, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Hindistan, Pakistan ve Nepal'de de yasal olarak tanınıyor.

