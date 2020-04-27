Alman hükümetine maske eleştirisi

Dünya Tabipler Birliği Başkanı, FFP2 tipi maskeleri zamanında temin etmediği gerekçesiyle hükümeti ihmalkarlıkla suçladı.Almanya’nın 12 eyaletinde daha salgına karşı önlem olarak maske takılması bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Uygulama eyaletlere göre farklılık gösterse de, toplu taşıma araçları, taksiler, doktor muayenehaneleri, marketler, mağazalar gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde maske takılması zorunlu olacak. Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletinde uygulama geçen hafta başlamıştı, Schleswig-Holstein eyaletinde maske takma zorunluluğu Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Tıbbi maskelerin yanı sıra kumaştan dikilmiş maskeler, eşarp veya atkı bağlamak da mümkün.

Montgomery, kumaş maske ve maske olarak kullanılacak eşarplara ilişkin kuşkularını da tekrarladı. Bir kumaşın virüsleri engellemeyeceğini belirten Montgomery, uygun bir şekilde kullanılmazlarsa, virüsünlerin çoğalabileceği uyarısında bulundu.

Tartışma haftalardır sürüyor

Alman hükümeti ile eyalet yönetimleri ise FFP2 tipi koruyucu maskelerin kullanımında önceliğin sağlık çalışanlarında olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle de, kumaş maskeler gibi basit maskelerin kullanılması tavsiye ediliyor. Bu maskeler, kullanan kişiye virüsün bulaşmasını engellemiyor, ancak kişi hasta ise virüsün başkasına bulaşma riskini azaltıyor.

Alman hükümeti, her kişiye maske temin etme sıkıntısı nedeniyle maske zorunluluğu konusunda temkinli bir tutum sergilemiş, maske takılmasını zorunlu tutmak yerine “şiddetle tavsiye” etmişti. Başbakan Angela Merkel de, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında maske takılması meselesinin eyaletler düzeyinde çözülmesi gerektiğine işaret ederek, her vatandaşa maske temin edilebilmesi gerektiğini ifade etmişti.