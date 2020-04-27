HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Alman hükümetine maske eleştirisi

Alman hükümetine maske eleştirisi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Almanya’nın birçok eyaletinde bugünden itibaren toplu bulunulan yerlerde maske zorunlu oldu.

Alman hükümetine maske eleştirisi

Dünya Tabipler Birliği Başkanı, FFP2 tipi maskeleri zamanında temin etmediği gerekçesiyle hükümeti ihmalkarlıkla suçladı.Almanya’nın 12 eyaletinde daha salgına karşı önlem olarak maske takılması bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Uygulama eyaletlere göre farklılık gösterse de, toplu taşıma araçları, taksiler, doktor muayenehaneleri, marketler, mağazalar gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde maske takılması zorunlu olacak. Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletinde uygulama geçen hafta başlamıştı, Schleswig-Holstein eyaletinde maske takma zorunluluğu Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Tıbbi maskelerin yanı sıra kumaştan dikilmiş maskeler, eşarp veya atkı bağlamak da mümkün.

Dünya Tabipler Birliği Başkanı’ndan eleştiri

Almanya’da haftalardır süren tartışmaların ardından eyalet yönetimlerinin maske takma zorunluluğu getirmesi eleştirilere de yol açtı. Alman hükümetinin bütün vatandaşlara FFP2 tipi tıbbi koruyucu maske sağlaması gerektiğini belirten Dünya Tabipler Birliği Başkanı Ulrich Montgomery, zamanında bu tür maskeleri temin etmeyen hükümeti ihmalkarlıkla suçladı.

Montgomery, kumaş maske ve maske olarak kullanılacak eşarplara ilişkin kuşkularını da tekrarladı. Bir kumaşın virüsleri engellemeyeceğini belirten Montgomery, uygun bir şekilde kullanılmazlarsa, virüsünlerin çoğalabileceği uyarısında bulundu.

Tartışma haftalardır sürüyor

Alman hükümeti ile eyalet yönetimleri ise FFP2 tipi koruyucu maskelerin kullanımında önceliğin sağlık çalışanlarında olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle de, kumaş maskeler gibi basit maskelerin kullanılması tavsiye ediliyor. Bu maskeler, kullanan kişiye virüsün bulaşmasını engellemiyor, ancak kişi hasta ise virüsün başkasına bulaşma riskini azaltıyor.

Alman hükümeti, her kişiye maske temin etme sıkıntısı nedeniyle maske zorunluluğu konusunda temkinli bir tutum sergilemiş, maske takılmasını zorunlu tutmak yerine “şiddetle tavsiye” etmişti. Başbakan Angela Merkel de, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında maske takılması meselesinin eyaletler düzeyinde çözülmesi gerektiğine işaret ederek, her vatandaşa maske temin edilebilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise geçen hafta Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, Almanya'da herkesin maske takması isteniyorsa, yılda 8 ile 12 milyar maskeye ihtiyaç duyulacağını söylemişti.

Almanya maske ithalatına devam ediyor

Almanya bu yazın ikinci yarısına kadar milyonlarca koruyucu tıbbi malzeme üretmeyi planlasa da, şimdiden maske ithal etmeyi de sürdürüyor. Çin'den getirilen milyonlarca koruyucu maske bugün Leipzig'e ulaştı. Koruyucu maskelerin öncelikle sağlık personeline dağıtılması planlanıyor. Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dünyanın en büyük nakliye uçağı Antonov An-225’in, Alman ordusunun siparişi ile üretilen 10 milyon koruyucu maske getirdiği belirtildi. Uçağın Leipzig kentine inişinde Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in de bulunduğu kaydedildi.

DW,APF,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Kabus bitmiyor! 500 yeni virüs tespit edildi!Kabus bitmiyor! 500 yeni virüs tespit edildi!
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Son notu yürek burktu

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Son notu yürek burktu

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Bilim Kurulu Üyesinden umutlandıran immün plazma açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden umutlandıran immün plazma açıklaması

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Son dakika: ABD'de koronavirüsten 943 can kaybı daha

ABD'de koronavirüsten 943 can kaybı daha

Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlanıyor: Hayatım tehlikede

Kabus bitmiyor! 500 yeni virüs tespit edildi!

Kabus bitmiyor! 500 yeni virüs tespit edildi!

Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama

Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama

'Çocuklarda koronavirüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor'

'Koronavirüsle bağlantılı yeni bir hastalık görülüyor'

Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.