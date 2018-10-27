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Alman Hükümetinin Geleceği Hessen Eyalet Seçimlerinde

27.10.2018 19:53 | Son Güncelleme

Hessen’de pazar günü yapılacak seçimler büyük bir olasılıkla federal hükümetin, Başbakan Angela Merkel’in ve SPD lideri Andrea Nahles’in kaderini belirleyecek

Alman Hükümetinin Geleceği Hessen Eyalet Seçimlerinde

Hessen’de pazar günü yapılacak seçimler büyük bir olasılıkla federal hükümetin, Başbakan Angela Merkel’in ve SPD lideri Andrea Nahles’in kaderini belirleyecek. Hessen’de 4 milyon 400 bin seçmen oy kullanacak; 23 parti 110 sandalyeli meclise girmek için yarışacak. Anketlere göre 2013 seçimlerinde yüzde 38,3 oy alan VE 19 yıldır eyaleti yöneten CDU, bu seçimlerde yüzde 28, yüzde 30,7 oy alan SPD yüzde 20 oy alacak.

Yeşiller’in oyunu yüzde 11,1’den yüzde 20’ye çıkaracağı tahmin ediliyor. Sol Parti ve liberal FDP’nin yüzde 8’le meclise girmesi beklenirken, seçimlere ilk kez katılan aşırı sağcı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) de anketlere göre yüzde 13’le meclise girecek diğer parti olacak. AfD, şu ana kadar Hessen hariç Almanya’nın 16 eyaletinin 15’inde Eyalet Parlamentosu’na girdi.

İki hafta önce yapılan Bavyera eyalet seçimlerinin Merkel hükümetinin ortakları Hristiyan Sosyal parti (CSU) ve sosyal demokrat SPD için fiyaskoyla sonuçlanması sonrasında, gözler Hessen’de yapılacak eyalet seçimlerine çevrildi. Merkel’in partisi CDU ve SPD’nin Hessen’de de sandıkta ağır yenilgiye uğraması durumunda, federal hükümetin de sonu olacağı yorumları yapılıyor. Başbakan Merkel’in parti içindeki ve başbakanlık koltuğundaki konumunu tartışmaya açacak bir sonuç, CDU yetkilileri tarafından da ciddi bir şekilde tartışılıyor.

Berlin siyasi kulislerinde konuşulan iddialara göre, CDU’nun anketlerin de altına düşmesi ve Hessen’de hükümeti kaybetmesi durumunda, Merkel bu yılın sonunda görevini bırakarak, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışmaya girecek.

Hessen seçimleri SPD yönetiminin de kaderini belirleyecek. Hessen’de alınacak ağır yenilgi, SPD lideri Andrea Nahles’i topun ağzına getirecek. Partinin sol kanadı, SPD yönetiminden Berlin’deki ‘büyük koalisyondan’ ayrılma kararı almasını talep ediyor. Seçimlerde 5 partiden 15 Türkiye kökenli aday da meclise girmek için yarışacak.

Liberal FDP’den aday olan Yankı Pürsün, Alman siyasetinde dinamik bir dönem yaşandığını ve Hessen’de alınacak sonucun Almanya’da yeni bir siyasi dönemin başlangıcı olabileceğini savunuyor.

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