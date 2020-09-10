Alman hükümetinin seyahat uyarısı kararı turizmcileri tatmin etmedi

Alman turizmciler, seyahat uyarısının bölge bazında olmasını istiyor.Alman hükümeti, yeni tipi koronavirüs salgını nedeniyle 160'dan fazla ülkeye getirdiği seyahat uyarısını 30 Eylül'e kadar uzatırken, bu tarihten sonra salgın durumuna göre ülke bazında karar verileceğini açıkladı. Almanya'nın gerekli olmayan turistik amaçlı seyahatler konusunda uyarıda bulunduğu ülkeler arasında Antalya, Muğla ve Aydın hariç Türkiye de yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara ilişkin olarak, "Ekim ayından itibaren her ülke için ayrı bir değerlendirme yapacağımız sisteme geri döneceğiz" dedi. Sözcü, riskli bölgeler arasında yer alan ülkeler için seyahat uyarılarının devam edeceğini belirtti. Almanya'da, Türkiye de riskli bölgeler arasında sayılıyor. Karar turizmcilerin kaygılarını gidermedi Alman hükümetinin 30 Eylül'den sonra Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkeleri ile İngiltere dışında kalan ülkelere genel seyahat uyarısı uygulamama kararını turizm sektörü "doğru bir adım" olarak nitelendirirken, sektörün kaygıları sürüyor.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (RDV), hükümetin kararını "doğru yönde atılan ürkek bir adım" olarak nitelendirdi. DRV Başkanı Norbert Fiebig, "Ne zaman yeniden seyahat edilebileceği, işletmeci ve çalışanların ne zaman yeniden geçimlerini sağlayacak parayı kazanabileceği hala belirsiz" şeklinde konuştu. 1 Ekim'den itibaren de neredeyse bütün ülkeler için seyahat uyarılarının devam edeceğine dikkat çeken Fiebig, bu tarihten itibaren Robert Koch Ensitüsü'nün belirlediği sınırları aşan yer ve bölgelerin riskli sayılmasını ve sadece bu yer ve bölgelere seyahat uyarısı yapılmasını talep etti. Dünyanın en büyük turizm şirketlerinde TUI de seyahat uyarısının ülke bazında değil, bölge düzeyinde yapılmasını istedi. TUI sözcüsü, insanların planlama konusunda kendilerini güvende hissetmelerinin önemli olduğunu söyledi. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL) Yöneticisi Matthias von Randow da, hükümetin kararını doğru yönde atılan bir adım olarak değerlendirdi. Von Randow, ancak riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlere test yapılması yerine, herkesin zorunlu olarak karantinaya alınması halinde uluslararası hava ulaşımında yine sıkıntılar yaşanacağını ifade etti.