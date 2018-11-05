Alman iç istihbarat başkanı görevinden azledildi

SPD ve muhalefet, Chemnitz olaylarından bu yana eleştirilen Maaßen’ın azledilmesini geç kalınmış bir karar olarak değerlendirdi.Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen haftalar süren tartışmaların ardından görevinden azledildi. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Anayasa Koruma Teşkilatı çalışanlarına gönderdiği bir konuşma metnindeki ifadeleri nedeniyle Maaßen’ın azledilmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Seehofer, Pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Maaßen'ın veda konuşmasında koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde "radikal solcu güçler bulunduğunu ifade etmesinin kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Maaßen hangi görevde olursa olsun, güven temeline dayalı işbirliğinin artık mümkün olmadığını belirten Seehofer, "tartışılmaz hizmetlerine" rağmen Maaßen'ın görevinden azledilerek, emekli edilmesi kararını aldığını söyledi. Seehofer, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Maaßen'ı devlet memurluğu görevinden azlederek, emekliye sevkedilmesini talep ettiğini de sözlerine ekledi. İç istihbarattan sorumlu kurumun başkanlığını geçici olarak Anayasa Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Thomas Haldenweg yürütecek.