Alman iç istihbarat başkanı Maaßen görevden alındı

Kararı koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partilerin liderleri birlikte aldı.Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın görevden alındığı açıklandı. Maaßen'ın Chemnitz'te ırkçı protesto gösterileri sırasında yabancıların kovalanıp kovalanmadığına ilişkin tartışmada yaptığı açıklamalar Alman kamuoyunda tepki çekmişti.

Alman hükümetini oluşturan koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Sosyal Demokrat Parti lideri Andrea Nahles bugün Berlin'de konuyu görüşmek için bir araya geldi. Görüşme sonrasında Alman hükümeti adına yapılan açıklamada Maaßen’ın görevden alınarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildiği duyuruldu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başına kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. Alman haber ajansı dpa’nın Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) çevrelerinden edindiği bilgilere göre İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Hans-Georg Engelke hafta başında boşalan görev için görüşmeye çağrıldı.