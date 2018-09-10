Alman iç istihbarat başkanına yönelik baskı artıyor

Maaßen üzerindeki baskı artıyor.Chemnitz'deki olaylarla ilgili açıklamalarından dolayı yoğun eleştiri alan Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen’ın konuyla ilgili raporu federal hükümete gönderdiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı'nın raporunun bakanlığa ulaştığını ve değerlendirilmeye alındığını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, Berlin'deki haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, raporun "başbakanlığa da gönderildiği” söyledi.

Ancak raporun içeriğine dair bilgi verilmedi. Raporun değerlendirilmesinin ne zaman tamamlanacağı konusunda da bilgi vermeyen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Petermann, sonucun öncelikle meclisteki ilgili komisyona gönderileceğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Seibert de, raporun değerlendirilmesinin ardından, "nasıl bir tutum izleneceğine karar verileceğini” belirtti.

Maaßen'ın açıklamaları

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanının Cuma günü Bild gazetesinde yayımlanan demeci Almanya'da sert tartışmalar başlatmıştı.