Alman iç istihbaratı "tehlikeli" İslamcılara karşı uyardı

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Fransa ve Avusturya'da aşırı İslamcıların düzenlediği saldırılara işaret ederek Alman güvenlik makamlarının da aşırı İslamcılara karşı "çok uyanık" olması gerektiğini söyledi.

ARD televizyonuna konuşan Haldenwang, Almanya'da "tehlikeli" olarak sınıflandırılan aşırıların benzer eylemler düzenleyebileceği ihtimaline karşı onların çok dikkatli izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Geçtiğimiz yıllarda İslamcı terör tehlikesinin aynı şekilde yüksek olduğunu hep söyledim. Almanya'da da İslamcı bir saldırı meydana gelebileceğini her gün hesaba katmalıyız" diyen Haldenwang, "İslamcıların duygusallığının çok güçlü bir şekilde kabardığını" ifade etti.

IŞİD'in yeniden örgütlenme çabası içinde olduğuna dikkat çeken Haldenwang, ancak IŞİD'in Batı Avrupa'da somut bir plan ve yapılanma hedefiyle örgütlü bir şekilde hareket ettiğini henüz gözlemlemediğini de sözlerine ekledi. Haldenberg, ancak radikal bireysel eylemler için IŞİD'in yaptığı propagandanın yeterli olabileceğini vurguladı.

Avusturya ve Fransa'daki saldırılar, Fransa'daki Muhammed Peygamber karikatürleriyle ilgili yaşanan tartışma sonrası meydana gelmişti.

Alman İçişleri Bakanlığının verilerine göre güvenlik makamları, Almanya'da "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 615 aşırı İslamcı'yı izliyor. Ayrıca 521 kişinin de potansiyel tehlike taşıdığına dikkat çekiliyor.

dpa,AFP/HS,GA

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