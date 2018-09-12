Alman iç istihbaratının başkanı baskı altında

Maaßen mecliste vekillerin sorularını da yanıtlayacak.Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın Chemnitz'deki yabancı düşmanlığı içeren olaylara ilişkin açıklamalarına dair tartışmalar sürüyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen, Chemnitz'e ilişkin açıklamalarını dezenformasyondan duyduğu kaygı ile gerekçelendirdi. Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, Maaßen tepki toplayan açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e gönderdiği dört sayfalık raporda, Chemnitz’deki olayların ardından bilgilerin çarpıtılarak verilmesinden kaygı duyduğunu ifade etti. Maaßen raporda, Chemnitz’deki gösteriler sırasında yabancı gibi görünenlere yönelik “sürek avı” yapıldığını iddia eden bir video yayınlayan "Antifa Zeckenbiss” adlı Twitter kullanıcısını eleştirdi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı, "sürek avı” yapıldığını kanıtı olduğu iddia edilen videonun "belirli bir etki yaratmak için "Chemnitz'de insan avı” başlığı ile paylaşıldığını ifade etti.

Chemnitz'de yaşananlar ve Maaßen'ın açıklamaları

Chemnitz'de 26 Ağustos'ta bir Alman vatandaşı bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin zanlısı olan bir Suriyeli bir Iraklı sığınmacı olayın ardından tutuklandı. Üçüncü zanlı olan sığınmacı ise emniyet birimleri tarafından aranıyor. Cinayetin ardından kentte aşırı sağcı gruplar tarafından yabancı düşmanı ve ırkçı gösteriler düzenlenmişti. Bazı göstericilerin protesto yürüyüşü sırasında yabancı gibi görünen kişileri kovaladığı ve bu kişilere saldırıda bulunduğu şeklindeki haberler medyaya yansımıştı. "Antifa Zeckenbiss” adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı ve gösteriler sırasında yabancı gibi görünen insanların kovalandığı görüntüler tepkiyle karşılanmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Maaßen, geçen Cuma günü Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "İnternette dolaşan videodaki görüntülerin gerçekleştiği iddia edilen bu olaya ait olduğuna dair bulgular bulunmuyor” demişti. Maaßen, dikkatle yaptığı değerlendirmeye göre bunun “halkın dikkatini Chemnitz'teki cinayet yerine başka bir yöne çekmek için kasıtlı olarak verilen yanlış bilgiler” olduğunu ifade etmişti.