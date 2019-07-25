Alman İçişleri: Aşırı sağ karşıtları üzerinde risk artıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı Almanya'da aşırı sağcılığa eleştirel yaklaşan siyasetçi ve ünlülerin giderek daha fazla karşıtları tarafından izlendiğini ve internette teşhir edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcılığı eleştirel bir biçimde ele alan ünlüler, resmi görevliler, sivil inisiyatifler, medya kuruluşları ve özel kişiler giderek daha fazla bu tutuma maruz kalıyor" dedi. Sözcü, aşırı sağcıların siyasi düşman olarak tanımladığı kişiler için hazırladığı listelerle korku oluşturmayı ve güvensizlik yaratmayı hedeflediğini belirtti. Sözcü, siyasi güdülü şiddet çerçevesinde bu tür listelerin kamuoyunda paylaşılmasının sık karşılaşılan bir pratik olduğunu belirtti. Nordkreuz adlı grubun listesinde kimler var? Öte yandan Sol Parti, Nordkreuz adlı aşırı sağcı grubun hazırladığı listede yer alan kişilerin bundan haberdar edilmesini istedi. 2016 yılında kurulan ve yaklaşık 30 kişiden oluşan Nordkreuz adlı grup, mültecilere yardım edenleri kendi siyasi düşmanları olarak görüyor ve kitlesel katliam hazırlığı yapıyor. Federal Savcılık grup hakkında devlet güvenliğini tehlikeye sokacak ağır şiddet eylemi hazırlığı şüphesiyle soruşturma başlatmış durumda.

Alman güvenlik makamları grubun varlığından Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 2017 yılında yapılan bir terör operasyonuyla haberdar olmuştu. Operasyonda 25 bin kişinin isminin yer aldığı bir liste de ele geçirilmişti. Aşırı sağcıların "siyasi karşıtlarına" ilişkin tuttuğu diğer listelerden farklı olarak bu listenin hazırlanması sırasında "tekil kişiler, kurumlar ve örgütler hakkında hedefli ve sürekli olarak veri toplandığı" belirtilmişti. Alman basınında çıkan haberlere göre listede kişilerin telefon numaraları ve adresleri de not edilmişti. Şimdiye kadar adı listede yer alan 29 kişi başlatılan soruşturmada tanık sıfatıyla sorguladı. Federal Emniyet Teşkilatı listede yer alan kişiler üzerinde güncel olarak bir tehdit bulunmadığı tahmininde bulunuyor. Teşkilat tahminlerini eyaletlerdeki polis birimleriyle paylaştı. Listede yer alan isimleri bilgilendirmek ve her bir tekil durumda koruma tedbirleri alıp almamaya ise eyaletlerdeki polis karar verecek. Almanya’da kısa süre önce Alman birinci televizyon kanalı ARD’de Monitor adlı programı yapan ve sunan gazeteci Georg Restle'ye imzasız bir mektupla ölüm tehdidinde bulunulmuştu. Mektupta 2 Haziran'da Hessen eyaletinde Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin ölümünden de söz edilmişti. Batı Alman Radyo Tv kurumu (WDR) mektubu yazan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.