Alman İçişleri Bakanı: Göç bütün sorunların anasıdır

Başbakan Merkel Seehofer'in sözlerini eleştirirken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Seehofer'e istifa çağrısı yaptı.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, göç sorununu "Almanya'daki tüm sorunların anası" olarak nitelendirdi. Perşembe günü Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda Bakan Seehofer, Almanya'nın "bölünmüş bir ülke" olduğunu söyledi. Bunun tek nedeninin mülteci politikası olmadığını vurgulayan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Seehofer, "Ancak göç sorunu, bu ülkedeki tüm siyasi sorunların anasıdır. Bunu tam üç yıldır söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Merkel'den tepki: Başarılar da var

Seehofer'in tartışmalı açıklaması, Alman siyasiler tarafından sert tepkilerle karşılandı. Başbakan Angela Merkel, katıldığı RTL yayınında Seehofer'in demecine ilişkin bir açıklamada bulundu. Merkel, "Ben bunu başka türlü ifade ederim" dedi. Göç sorununun Almanya'nın önünde zorluklar yarattığı belirten Merkel, "Bu noktada sorunlar mevcut ama aynı zamanda başarılar da mevcut" dedi.

Seehofer'in sözlerine, Hristiyan Birlik partilerinin parlamento ile meclis grubu arasındaki ilişkilerinin koordinasyonundan sorumlu üyesi Michael Grosse-Brömer'den ise destek geldi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Grosse-Brömer, göçün "üstesinden gelinmesi gereken büyük sorunlardan biri" olduğunu söyledi. Diğer yandan Grosse-Brömer, Seehofer'in sözü edilen sorunların çözümünde "büyük önem taşıyan" bir role sahip olduğunu ifade etti. Hristiyan Birlik partileri meclis grubu, CDU ve yalnızca Bavyera eyaletinde örgütlü olan CSU'dan oluşuyor.