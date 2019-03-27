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Alman İçişleri Bakanı: “İslamcıların 14 yaş altı çocukları da izlemeye alınmalı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Germany Horst Seehofer, Almanya’nın gözünün, babaları tarafından doktrine edilme riski bulunan İslamcıların çocuklarının üzerinde olması gerektiğini söyledi.Mevcut Alman yasaları 14 yaşından küçük çocuklar hakkında bilgi toplanmasını yasaklıyor.

Alman İçişleri Bakanı: “İslamcıların 14 yaş altı çocukları da izlemeye alınmalı”

Almanya İçişleri Bakanı Germany Horst Seehofer, Almanya’nın gözünün, babaları tarafından doktrine edilme riski bulunan İslamcıların çocuklarının üzerinde olması gerektiğini söyledi.
Mevcut Alman yasaları 14 yaşından küçük çocuklar hakkında bilgi toplanmasını yasaklıyor. Bu yüzden Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkeye dönen çocukların terörist saldırı planlama veya İslamcı ideolojiyi yayma potansiyeline karşı kanunda değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Die Welt gazetesinde Seehofer ile ilgili haberde, "Vatan Güvenlik Ajansı BfV’nin, babaları Almanya’dan ayrılan ve Orta Doğu’daki İslamcı gruplara katılan çocuklar hakkında istihbarat toplayabilmeli” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Alman İçişleri Bakanlık Müsteşarı Hans-George Engelke, “Tecrübelerimize göre, giderek artan sayıda genç insan, kendilerini Cihadist çevre içinde buldu. Alman babaları güvenlik tehdidi olarak kabul edilen çok sayıda küçük şimdi Suriye’de bulunuyor. Bu çocuklar geri dönebilir” dedi.
Ayrıca İçişleri Bakanlığının, bu çocuklar hakkında internet ve akıllı telefonlardaki görüşmelerinin, sesli ve yazılı mesajlarının takip edilmesi için izin almaya çalıştığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığının yazısının, mevcut güvenlik tehditlerine karşı BfV’nin güncellenmesi konusunda görüşlerini almak üzere diğer devler ajanslarına gönderildiği belirtildi.
Adalet Bakanı Katarina Barley ise bu teklife karşı çıkarak BfV’ye daha çok izleme yetkisinin verilmesine yer olmadığını belirtti.
Alman Çocuk Koruma Derneği Başkanı Heinz Hilgers de 14 yaş altı çocukların izleme listesine alınmasının kanunsuz olduğunu söyledi.
BfV’nin geçen yılki başkanı Hans-Georg Maassen, "DEAŞ’ın okulları ve ana okullarında beyinleri yıkanmış” çocuklar hakkında uyarıda bulunmuş ve benzer fikirleri tartışmıştı. Maassen, o zaman Almanya’dan ayrılmış olan 290 çocuğun söz konusu olduğunu söylemişti. DEAŞ’a katılmak için Almanya’dan ayrılan bin kişi olduğu düşünülüyor.

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