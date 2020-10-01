Alman İçişleri Bakanı'ndan aşırı sağ açıklaması

Almanya'da bazı kesimler tarafından aşırı sağ ile mücadele çizgisi eleştirilen Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, söz konusu eleştirilere karşı kendini ve hükümeti savundu. Almanya Federal Meclisi'nde yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan Seehofer, bugüne dek hiçbir hükümetin, aşırı sağ ile mücadelede şu anki hükümet kadar dirayet göstermediğini ve bu mücadele bağlamında hazırlanan önlemler paketi sertliğinde bir paketi yürürlüğe sokmadığını ifade etti.

Aşırı sağ ile mücadelede gerekli kararlılığı göstermediği yönündeki eleştirilere yanıt veren Seehofer, "Biz hiçbir şeyi gizlemiyoruz. Her konuyu katı bir biçimde takip edip açığa çıkarıyoruz. Hangi düzeyde ve hangi meslek grubunda olursa olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Seehofer, polis teşkilatları içindeki aşırı sağcı oluşumlarla ilgili bilimsel bir araştırma yapılmasına karşı çıktığı için bir süredir yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Son olarak Perşembe günü Kuzeyren-Vestfalya ve Berlin eyalet polis teşkilatlarında aşırı sağcı yeni vakalar açığa çıkmıştı.