Alman İçişleri Bakanı'ndan Müslüman cemaatlere mali teşvik

Bakan "Burada yaşayan Müslümanlar Almanya'ya aittir" dedi.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Berlin'de Çarşamba günü düzenlenecek İslam Konferansı öncesinde Müslüman cemaatlerinin entegrasyon çalışmalarına mali teşvik verileceğini duyurdu.

Seehofer, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için kaleme aldığı makalede "Bakanlığının imkânlarıyla, Müslüman Almanların Alman ve Müslüman kimliklerini güçlendirmelerine ve vatanları Almanya ile özdeşleşmelerine yardımcı olacaklarını" belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı makalesinde entegrasyon çalışmalarının pratiğe uygun yürütüleceğini ve Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki komşuluk, dostluk ve mesai arkadaşlığı üzerinde yoğunlaşacağını dile getirdi. Horst Seehofer uyumlu beraberlik şeklindeki başarılı entegrasyon örnekleri olduğu gibi anlaşmazlık örneklerinin de bulunduğunu ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı ‘Almanya'da, Almanya'dan, Almanya için' başlığını taşıyan makalesinde Müslüman cemaatlerinin örgütlenmesinde atılması gereken önemli adımların olduğunu ve "Müslüman cemaatlerinin Anayasa'nın tanıdığı din özgürlüğünün şartlarını devlet – cemaat işbirliğiyle bağdaştıracak şekilde organize edilmesi gerektiğini" yazdı.