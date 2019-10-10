HABER

Alman iş adamı Turgutlu’da Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:28 | Son Güncelleme

Alman iş adamı Michael Oliver Frank, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Müslüman oldu.Almanya’da yaşayan iş adamı Michael Oliver Frank, Turgutlu İlçe Müftülüğünde düzenlen ihtida merasimiyle Müslüman olarak "Ali" adını aldı.

Alman iş adamı Turgutlu’da Müslüman oldu

Alman iş adamı Michael Oliver Frank, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Müslüman oldu.
Almanya’da yaşayan iş adamı Michael Oliver Frank, Turgutlu İlçe Müftülüğünde düzenlen ihtida merasimiyle Müslüman olarak "Ali" adını aldı. Turgutlulu sanayici Tahsin Koyak’ın yakın dostu olan Frank’ın ihtida merasimine, İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, Şube Müdürü Lütfi Elmas, Din Hizmetleri Uzmanı Osman Güreser, Niyazi Bey Camii İmam Hatibi İsmail Akagündüz ve iş adamı Tahsin Koyak katıldı. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Michael Oliver Frank, ismini de Ali olarak değiştirdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde konuşan Müftü Yavuz, Müslüman olan Frank’a, İslam’ın temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından, dinini iyi bir şekilde yaşaması temennisinde bulundu. İlçe Müftüsü Yavuz tarafından yapılan duanın ardından Ali’ye Kur’an-i Kerim hediye edildi.

Alman iş adamı Turgutlu’da Müslüman oldu

Alman iş adamı Turgutlu’da Müslüman oldu

Alman iş adamı Turgutlu’da Müslüman oldu

Alman iş adamı Turgutlu’da Müslüman oldu

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Çocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38’inci günündeÇocuklarını bekleyen ailelerin HDP il binasındaki eylemi 38’inci gününde
BTSO ve Nilüfer’den iş birliği vurgusuBTSO ve Nilüfer’den iş birliği vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga!

Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.