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Alman iş dünyasında Türk Lirası endişesi

13.12.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman Dış Ticaret Birliği Başkanı Jandura, TL’deki değer kayıplarını endişeyle izlediklerini belirterek, Türkiye'ye yapılan ihracatın Ağustos ayında yüzde 30 gerilediğini söyledi.

Alman iş dünyasında Türk Lirası endişesi

Türk Lirası'nda son zamanlarda yaşanan değer kayıpları Alman ekonomi çevrelerinde de endişeyle karşılanıyor.

Alman Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Dirk Jandura Pazartesi günü Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Türk Lirası'yla ilgili gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

Jandura, "Yurtdışından gelen ürünler daha da pahalandığı için Türkiye'deki talep azalıyor ve Alman ihracatı bundan olumsuz etkileniyor" dedi.

Türkiye'ye yapılan ihracatın Ağustos ayında yüzde 30 oranında gerilediğini belirten Jandura, bu durumdan özellikle makine, otomobil ve otomobil parçaları ile kimyasal madde ihracatının etkilendiğini söyledi.

TL'de yaşanan değer kayıplarının BGA için beklenmedik bir durum olmadığını belirten Jandura, "Son aylarda lirayla ilgili gelişmelere bakıldığında bu büyük bir sürpriz değil" ifadesini kullandı. Para politikası açısından Türk hükümetinin zamanında müdahale bulunmadığını kaydeden Alman uzman, Merkez Bankası'nın Kasım ayında aldığı faiz düşürme kararının TL'deki değer kaybı sürecini daha da hızlandırdığını dile getirdi.

Faiz artımı beklentisi kurları yükseltemeye devam ediyor

Türkiye'de Merkez Bankası'nın yeni faiz kararının beklendiği Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde döviz kurları bu haftaya da yükselişle başladı. Dolar/TL 14,47'ye kadar yükselirken euro/TL ise 16,37 seviyesine kadar yükseldi. Kurlardaki yükseliş ile birlikte euro ilk kez 16 TL eşiğini de geride bıraktı. Bu nedenle Merkez Bankası iki hafta içinde dördüncü kez "sağlıksız fiyatlandırma" gerekçesiyle döviz piyasasına müdahale etti.

Ancak Merkez Bankası'nın bu müdahaleleri piyasalarda kısa süreli rahatlama sağlayabiliyor, Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin nedenlerini ortadan kaldırmıyor.

Merkez Bankası'nın liradaki değer kayıplarını "sağlıksız fiyatlandırma" olarak nitelendirmesini eleştiren Commerzbank analistlerinden Tatha Ghose, müdahelenin işe yaramayacağına işaret ederek "Aslında Merkez Bankasının para politikası sağlıksız" ifadesini kullandı.

Yılbaşından bu yana TL neredeyse yarı yarıya değer kaybetti.

Reuters'in haberinde bu süreçte Merkez Bankası'nın, yatırımcılar arasındaki itibarını hızla kaybettiği belirtilirken, sürecin bu hale gelmesinde faiz indirimi konusunda ısrar eden ve iki buçuk yıl içinde üç kez Merkez Bankası başkanı değiştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sorumlululuğunun bulunduğu belirtildi.

Reuters'e konuşan ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 15'den yüzde 14'e düşürmesinin beklendiğini belirttiler.

Ülkede enflasyon oranı ise yüzde 21'in üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de önemli yatırımları olan Almanya Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olarak kabul ediliyor. Türkiye ile Almanya arasında 2020 yılında ikili ticaret hacmi 36,6 milyar euro olarak gerçekleşmişti.

Reuters, dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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